Messina, è morto per un malore improvviso il noto meteorologo messinese Samuele Mussillo

Si è spento nella notte per un malore improvviso il noto meteorologo messinese Samuele Mussillo. Dopo l’intervento dell’ambulanza del 118, Mussillo nato nel 1959 è stato trasportato al Papardo dove non c’è stato nulla da fare.

Le sue previsioni del tempo, sia sugli schermi di Rtp, sia sulla pagina Atmosfera sullo Stretto, sono sempre state le più seguite della provincia di Messina, per uno unico stile di comunicazione e per la passione che trasmetteva nel descrivere le condizioni meteo.

Un toccante messaggio firmato dalla figlia Gaia sulla pagina Facebook Atmosfera sullo Stretto ha confermato la brutta notizia. “Oggi non sarà il solito venerdì: il nostro Samuele non vi darà il “buongiorno”. Avete avuto modo di conoscere il suo cuore, la passione per particolare lavoro che svolgeva con anima e corpo, il suo animo da poeta e molto altro, per chi ha avuto modo di scoprire la sua fede. Messaggi e richieste sono state sempre riscontrate senza mai chiedere nulla: era il suo amore per questa città, per il bene, per il prossimo, motore e ricompensa. Non è certo questo un post poetico come altri precedenti su questa pagina ma desideravo darvi un segno d’affetto per la vicinanza che dimostrate. Lui da oggi ha cambiato prospettiva di osservazione: da oggi dall’Alto”.

Mussillo lascia la moglie Luisa, le tre figlie Iole, Gaia e Melissa, a cui la redazione di 24live porge le sentite condoglianze.