Barcellona, la strada che collega la città con Migliardo in pieno abbandono. Lepro: “Necessaria immediata manutenzione”

La consigliera comunale Antonella Lepro eletta nelle lista Noicisiamo e componente del gruppo misto ha interrogato il sindaco Pinuccio Calabrò e l’amministrazione comunale sulle condizioni di abbandono in cui si trova la strada che collega la zona del Monastero di Gala con la frazione di Migliardo. La manutenzione è di competenza della Città Metropolitana, che però non è ancora intervenuta.

“Chiediamo al sindaco – afferma la Lepro – di sollecitare la messa in sicurezza della strada che si trova in totale abbandono e necessita di immediata manutenzione soprattutto con una bitumazione in tempi brevi, a ridosso della stagione invernale. Senza l’impegno della Città Metropolitana di Messina, il Comune di Barcellona potrebbe effettuare la manutenzione con rivalsa sull’ente provinciale, attingendo alle somme necessarie messa a disposizione dal TEFA, tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale”.