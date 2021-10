Sit-in degli studenti del Copernico: le istituzioni cercano soluzioni per evitare i doppi turni

Il sit-in degli studenti dell’Itis Lssa Copernico di Barcellona, che si sono ritrovati in piazza Duomo per protestare pacificamente contro gli annunciati doppi turni, ha prodotto i primi effetti, quanto meno nel coinvolgimento delle istituzioni provinciali e comunali, coinvolte nella questione sia dalla dirigente Angelina Benvegna, sia da alcune petizioni sottoscritte dai genitori dei ragazzi.

Insieme agli studenti, sono scesi in piazza anche alcuni genitori e docenti, ma soprattutto i sindaci Pinuccio Calabrò di Barcellona, Eugenio Aliberti di Rodì Milici, Maurizio Crimi di Furnari, Carmelo Pietrafitta di Mazzarrà Sant’Andrea, Michele Lemmo di Tripi e Gino Bertolami di Novara di Sicilia, che hanno mostrato la loro condivisione della civile richiesta di veder garantito il diritto allo studio, insieme alla possibilità di poter svolgere attività extrascolastiche, negata dall’istituzione dei doppi turni.



















Durante il sit-in è intervenuto anche il funzionario della Città Metropolitana Salvatore Puccio, che si occupa di edilizia scolastica, confermando di aver effettuato un sopralluogo nelle scuole barcellonesi per verificare l’eventuale disponibilità di aule da assegnare temporaneamente al Copernico. Un’analoga ricognizione, con lo stesso obiettivo, è stata effettuata in questi giorni dagli uffici comunali di Barcellona, come riferito dal sindaco Pinuccio Calabrò, tra i plessi delle scuole secondarie di secondo grado. La Città Metropolitana adesso dovrà definire il quadro completo della situazione ed all’inizio della prossima settimana invierà all’istituto la fotografia aggiornata della disponibilità di aule in altri istituti, dove ad oggi le dirigenze hanno comunicato l’impossibilità di lasciare al Copernico le 12 aule richieste per garantire la didattica in presenza al 100 per cento.

Alla fine del sit-in, si è tenuta una riunione nell’aula magna dell’istituto, con la presenza di una rappresentanza di alunni e genitori, per definire le strade da percorrere al fine di evitare i doppi turni. La Città Metropolitana, oltre alla disponibilità all’adeguamento dell’immobile di via Greco a Santa Venera, ha ipotizzato anche l’affitto temporaneo dei locali di via San Vito, dove un tempo trovavano posto alcune aule del Liceo Scientifico Medi. I lavori di adeguamento dovrebbero richiedere però tra i 60 ed 90 giorni e quindi per evitare i doppi turni, a cui si dicono tutti contrari, l’ipotesi è quella di chiedere una deroga alla Dad per il tempo strettamente necessario ad ottenere la disponibilità dei nuovi locali. Dai ragazzi, ma anche dai sindaci, è arrivata la disponibilità di massima alla Dad per un periodo limitato di tempo, con il timore però che questa soluzione possa spostare in avanti i tempi di consegna della nuove aule. L’attivazione della Didattica a distanza è comunque vincolata ad una precisa disposizione di Prefetto e del Provveditorato, che devono autorizzare in tal senso la dirigente dell’istituto. Dai ragazzi, supportati dai primi cittadini, c’è invece la richiesta di trovare in tempi brevi un’altra soluzione rispetto alla Dad, con un rinvio di una decina di giorni dell’orario definitivo con i doppi turni. La relazione dell’ispezione condotta nella giornata di oggi sarà trasmessa all’inizio della prossima settimana e non si esclude che dalle verifiche emerga la disponibilità degli spazi in altri istituti, a cui il Prefetto e il Provveditorato potranno imporre, con provvedimenti perentori, di concederne l’uso agli studenti del Copernico, in attesa che vengano completati i lavori di adeguamento dei locali di via Greco a Santa Venera e possibilmente anche in via San Vito, negli ex locali del Liceo Scientifico Medi.

I sindaci hanno presentato una formale richiesta di rinvio dei doppi turni in attesa delle decisione del Provveditorato, ma solo durante la prossima settimana si conoscere la linea da seguire per superare la carenza di aule del Copernico, tra il ricorso alla Dad, in attesa dei lavori nei nuovi locali, ed l’assegnazione d’ufficio delle aule all’interno di altri istituti. La dirigente Benvegna, da parte sua ha seguito le procedure previste ed ha sollecitato più volte una soluzione alla carenza di aule e adesso farà riferimento alle disposizioni che gli arriveranno dal Provveditorato, soprattutto sull’eventuale ricorso alla Dad, che non può attivata in modo autonomo, senza una precisa deroga degli organismi provinciali.