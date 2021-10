Portorosa, società beneficiava illecitamente di contributi pubblici. 3 persone colpite da misure cautelari

Tre imprenditori sono stati identificati dalla Guardia di Finanza con sequestro per un valore pari a 135 mila Euro.

Il settore turistico rappresenta un elemento importante dell’economia locale: la provincia di Messina risulta la principale meta turistica della Sicilia. Proprio per tali motivazioni, le Fiamme Gialle focalizzavano l’attenzione investigativa sul complesso turistico di Portorosa.

Nel dettaglio le investigazioni, attratte da una serie di anomalie relative ad una società con sede in Portorosa, attiva nel settore turistico-marittimo, aveva richiesto un finanziamento di € 134.959,00.

I riscontri hanno rilevato come la Società risultasse priva di struttura logistica e con l’unico fine di accedere ad agevolazioni finanziarie per contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato, gestiti dalla società pubblica “Invitalia SpA” agente per accrescere lo sviluppo del Paese.

Da qui, l’avvio di più penetranti approfondimenti, disposti dall’Autorità Giudiziaria barcellonese, nei confronti degli imprenditori che hanno presentato un progetto d’investimento finalizzato al “noleggio imbarcazioni con skipper o senza skipper, gite turistiche ed escursioni giornaliere con skipper”.

Ad aggravare il quadro investigativo erano ulteriori illegittime circostanze; in particolare, le provviste finanziarie illecite, utilizzate per l’acquisto di n. 5 imbarcazioni di diverse dimensioni, in violazione degli obblighi scaturenti dai termini contrattuali, un’attività commerciale diversa da quella ammessa dall’agevolazione agli obblighi contrattuali.

In ultima analisi si tratta di una struttura “ben organizzata e programmata con elementi propri di una certa professionalità” e, rispetto alla società investigata, di poterla ritenere “un mero strumento nelle mani degli indagati per ottenere il finanziamento a fondo perduto”, l’operazione conferma l’impegno profuso, dall’Autorità Giudiziaria barcellonese e dai Finanzieri del Comando Provinciale di Messina al servizio della collettività, anche nell’importante settore della tutela del libero mercato, della salvaguardia degli interessi pubblici e della correttezza imprenditoriale.