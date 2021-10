Vela d’altura, l’Utopia “barcellonese” vince la Round Aeolian Race 2021

E’ arrivato un successo straordinario per un’equipaggio barcellonese di vela off-shore nella terza edizione del “Round Aeolian Race 2021“. La barca “Utopia“, nome che ben si adatta questa impresa, ha infatti vinto la competizione tra le più importanti in Sicilia nella categoria GranCrociera,

Alla partenza l’imbarcazione di proprietà di Leo Calabrò e con un equipaggio tutto barcellonese è stata definita dai commentatori di Saily.tv come “un barchino, piccolo e cattivo col suo gennaker, degli anni ’70”. La gara tra la più frequentate ed affascinanti del calendario velistico italiano, è stata organizzata dallo Yacht Club Capo d’Orlando ed ha visto la partecipazione di oltre 40 imbarcazioni iscritte, provenienti da tutto il bacino tirrenico.

Utopia è una barchetta di 7,80 mt al galleggiamento, la più piccola della flotta, ed il suo equipaggio ha preparato una sfida nella sfida, ottimizzando la barca per una regata che prevede requisiti di sicurezza dettati da standard internazionali. Alla vigilia era poche le chance di fare risultato, ma la caparbietà dell’armatore e l’affiatamento dell’equipaggio esperto, che vedeva oltre al timoniere/armatore Leo Calabrò, il tailer/trimmer Domenico Biondo, il prodiere/tattico Salvatore Aragona ed il navigatore/shore-team Antonino Coppolino, hanno portato ad un risultato insperato e per questo storico. La vittoria di Utopia è arrivata completando in 30 ore e 31 minuti il percorso che vedeva le meravigliose Isole Eolie come boe.

“Eravamo partiti per arrivare entro il tempo limite – commenta l’armatore e timoniere Leo Calabrò – ed invece, grazie anche alle condizioni meteo instabili interpretate a nostro vantaggio, abbiamo tagliato la linea di arrivo con la sensazione di aver fatto qualcosa di “utopistico”, onorando così il nome della barca. Dopo la primissime ore di gara cresceva in me un senso di ottimismo. Mi incoraggiava avere in equipaggio due componenti con 2 vittorie a testa nelle passate edizioni, che avevano creduto nel progetto di una piccola barca a vela in una dura regata d’altura, Coppolino ed Aragona, quest’ultimo tra i più rinomati velai del sud Italia con la veleria Airloft. Ancora più orgoglioso aver raggiunto il successo con un equipaggio tutto barcellonese. Ci tengo a citare Gabriele Valenti ed Emilio Rotondi che per piccoli problemi di natura fisica hanno dovuto rinunciare in extremis alla regata, importantissimi nelle fasi di preparazione ed allenamento. Sarebbero stati un sollievo alla fatica delle oltre 30 ore di navigazione”.