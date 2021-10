La Regione stanzia un contributo per i Comuni in predissesto: ci sono anche Barcellona e Terme Vigliatore

La Regione Siciliana, dando seguito alla proposta del Gruppo Parlamentare di Forza Italia, su impulso del Capogruppo Ars On. Tommaso Calderone, ha stanziato un contributo per i Comuni che hanno fatto ricorso al piano di riequibrio per provare ad evitare la dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente. Nell’elenco ci sono anche Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Patti, Gualtieri Sicaminò, Librizzi, Monforte San Giorgio, Itala, Sant’Alessio Siculo e Villafranca Tirrena.

Barcellona Pozzo di Gotto dovrebbe usufruire di un’importante sostegno economico, con somme destinate a colmare le gravi perdite subite nel corso degli anni e con importanti e favorevoli risvolti a favore della cittadinanza. La notizia è stata diffusa dal capogruppo Tommaso Calderone, che ha incontrato l’assessore regionale Marco Zambuto: ”Ho il piacere di comunicare che si sta provvedendo al riparto delle somme assegnate ai Comuni siciliani che hanno presentato il Piano di riequilibrio e non è stato ancora approvato”.

“In un particolare momento di sofferenza per gli Enti locali – commentano i coordinatori cittadini di Forza Italia Barcellona – il ruolo delle Istituzioni centrali diventa fondamentale per sostenere le Amministrazioni nella gestione economica e ordinaria , così da evitare tagli ai servizi e aggravi fiscali a carico dei Cittadini. La norma che arriva in soccorso dei comuni in difficoltà è stata approvata all’interno dell’ultima finanziaria ed è un atto concreto che darà respiro a quegli enti che versano in regime di riequilibrio finanziario. Con soddisfazione prendiamo atto dell’incessante buon lavoro frutto della buona politica che mira sempre all’interesse generale …i risultati sotto gli occhi di tutti”.