Calcio, oggi in campo Igea 1946-Palazzolo senza il pubblico sugli spalti

L’Igea 1946 è costretta ancora una volta a giocare una gara di campionato a porte chiuse, senza poter sfruttare il fattore campo. Dopo aver prodotto tutta la documentazione richiesta in un primo momento al Comune ed alla società dalle autorità competenti a concedere il via libera all’apertura del cancelli del D’Alcontres, all’ultimo momento per un cavillo burocratico il presidio del 118 di Messina non ha concesso il nulla osta al piano sanitario, bloccando tutta la procedura.

La morale della favole, senza andare a cercare un responsabile, è che la squadra anche oggi giocherà senza i tifosi sugli spalti. I ragazzi del tecnico Peppe Alizzi cercheranno la vittoria contro il Palazzolo per proseguire il percorso netto ed agganciare il vetta il Ragusa.