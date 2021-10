L’avv. Sottile (Italexit) contesta l’ipotesi di zona rossa per i Comuni sotto la soglia del 75% dei vaccinati

L’avv. Giuseppe Sottile, coordinatore provinciale e dirigente nazionale Italexit con Paragone, contesta l’ipotesi di istituire la zona rossa nei comuni siciliani, tra cui 21 nella provincia di Messina, che non raggiungeranno il 75% degli immunizzati entro la metà di ottobre.

Tale ipotesi è stata espressa dal commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernando Alagna con una nota diffusa nella giornata di ieri. “I cittadini di 21 comuni della Provincia di Messina – afferma Sottile – sono stati messi sotto la minaccia che senza un incremento delle vaccinazioni loro territori diventeranno zona rossa. Si tratta a mio parere di un ricatto vero e proprio che ineluttabilmente confligge con la libertà vaccinale e con il diritto a non essere discriminati previsti dal Regolamento Europeo e dai principi costituzionali. Così si rischia di esacerbare ulteriormente le divisioni tra chi si è vaccinato e chi per libera scelta ha deciso di non vaccinarsi, che viene così additato e colpevolizzato da una narrativa che non trova più riscontro nei dati oggettivi“.