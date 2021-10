Igea 1946 domani pomeriggio in campo per il recupero contro il Palazzolo: dubbi ancora sulla presenza del pubblico

L’Igea 1946, dopo il riposo forzato di domenica per l’indisponibilità dello stadio D’Alcontres, torna in campo domani alle 15.30 per recuperare la gara della 4^ giornata contro il Palazzolo.

Solo domani la società potrà ufficiale la presenza del pubblico sugli spalti, alla conclusione di un contorto iter di concessione dell’agibilità per l’impianto di contrada Petraro. La documentazione richiesta è stata presentata e manca un ultimo dettaglio per ottenere il via libera definitivo. Tra i dirigenti c’è un cauto ottimismo sull’opportunità di giocare a porte aperte la gara contro la formazione del Palazzolo che, in questo scorcio di torneo hanno vinto all’esordio contro l’Atletico Catania e perso in casa con l’Ispica nel terzo turno, con il rinvio della gara contro l’Aci Sant’Antonio, per il focolaio Covid che ha bloccato la formazione etnea.

In vista della gara di domani, il tecnico Peppe Alizzi ha convocato i seguenti calciatori: Assenzio, Bucolo, Cassaro, Dall’Oglio, De Gaetano, De Marco Gio., De Marco Giu., De Zan, Di Fina (P), Doda, Franchina, Giunta, Incatasciato, Isgrò, La Spada, Lembo, Longo, Lucarelli, Paterniti (P), Pavisich, Presti, Trimboli.

La partita sarà arbitrata da Salerno di Catania, con la collaborazione di Fardella e Cono, entrambi provenienti dalla Sezione AIA di Palermo.

Obiettivo dei giallorossi sarà quello di vincere per proseguire il percorso netto a punteggio pieno e per agganciare in vetta la capolista Ragusa, che domenica ha superato l’ostacolo della Leonzio. Si è fermato invece il Carlentini, battuto in casa dalla Nebros, ed agganciato a quota 9 dal Città di Taormina e dallo Jonica.

RISULTATI 4^ GIORNATA

Aci S. Antonio Calcio Real Siracusa Belvedere 0 3 Atletico Catania Città Di Taormina 0 5 Carlentini Calcio Nebros 1 2 Città Di Siracusa Santa Croce 2 2 Jonica F.C. Città Di Viagrande 3 1 Ragusa Calcio Leonzio 1909 2 0 Virtus Ispica 2020 AciCatena Calcio 1973 0 1 Igea 1946 Sport Club Palazzolo

CLASSIFICA DOPO LA 4^ GIORNATA