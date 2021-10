Barcellona, ecco come ottenere il pass per utilizzare i parcheggi rosa: le violazioni saranno sanzionate

L’amministrazione comunale e di particolare l’assessorato alle pari opportunità hanno definito con una delibera di Giunta l’istituzione di nove parcheggi rosa destinati alle donne in gravidanza o alle neomamme con bambini fino a 18 mesi.

I nuovi stalli sono stati individuati in via Roma, via Alfieri, via San Giovanni Bosco, piazza Falcone-Borsellino davanti al Tribunale, via Camarda nei pressi della Procura, in via Pitagora nella zone dell’ufficio del Giudice di Pace ed in piazza delle Ancore a Calderà.

L’assessore Viviana Dottore, che ha lavorato con gli uffici e con la polizia municipale nell’individuazione degli spazi per i parcheggi rosa, ha voluto attenzionare non solo le aree del centro cittadino, ma anche gli uffici giudiziari di Barcellona, dove tante avvocatesse operano anche durante il periodo della gravidanza.

Per ottenere il Cit (Contrassegno Identificato Temporaneo) si dovrà presentare una richiesta al Comune con il certificato medico che attesta lo stato di gravidanza o con il certificato di nascita del figlio, insieme alla copia del patente di guida. Può essere richiesto dal terzo mese di gravidanza fino ai 18 mesi del figlio. Saranno indicati i numeri di targa al massimo di tre veicoli di proprietà del richiedente o di un componente del nucleo familiari, ma in uso alla mamma che usufruisce del parcheggio rosa.

Da settembre l’utilizzazione dei tali parcheggi da parte chi non ha requisiti viene punita dal Codice della Strada con una sanzione amministrativa e non è più lasciata alla senso civico degli altri automobilisti. Allo stesso modo sono stato aumentate le multe per chi occupa i parcheggi per disabili, con un’azione di tutela nei confronti dei soggetti più fragili.