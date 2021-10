Barcellona, ricordati Francesco De Francesco e Filippo Minolfi: due artisti vittime del Covid

L’inaugurazione del pannello turistico-culturale sulla “Fontana Longano e Itria” è stata l’occasione per l’associazione culturale Genius Loci di ricordare l’autore della fontana monumentale, il medico-artista Francesco De Francesco. L’evento è stato reso ancora più ricco e interessante dal ricordo dell’artista Filippo Minolfi.

De Francesco e Minolfi hanno dato lustro alla città del Longano, due veri e propri “Genii Loci”, hanno lasciato bellissime opere nella loro città e purtroppo sono accomunati dal comune tragico destino di essere morti a causa del Covid. La prima parte dell’evento culturale si è svolta in Piazza Duomo, davanti alla “Fontana dei due fiumi”. Per primo ha preso la parola Bernardo Dell’Aglio, salutando i presenti e rivolgendo parole di ringraziamento per l’assessore Giuseppe Benvegna, che si è impegnato per far ripulire la fontana e rimettere in sesto la ringhiera della stessa. Dopo Nino Sottile Zumbo ha tracciato un profilo dell’artista che nella sua lunga attività artistica, parallela a quella medica, oltre a realizzare sculture e quadri, ha illustrato parecchi libri (tra i tanti “15 poesie” di Michele Stilo e la nuova edizione di “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” di Carlo Collodi). Sottile Zumbo ha ricordato le opere presenti a Barcellona Pozzo di Gotto, dal quadro con la Madonna del Tindari alla pala d’altare raffigurante La Trinità e le Anime Purganti” donati entrambi all’Oratorio delle Anime del Purgatorio, e ha raccontato diversi aneddoti dovuti alla personale frequentazione dell’artista (dal rammarico per le dimensioni della fontana, ridotte rispetto al progetto iniziale, alle riflessioni sull’alto valore dei classici della letteratura).

Dopo l’intervento di Nino Sottile Zumbo su De Francesco è stato il momento di ricordare Filippo Minolfi, stavolta all’interno della Basilica di San Sebastiano. Bernardo Dell’Aglio ha ringraziato i soci e i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione del pannello e dell’evento stesso: Stefania Cucumo, Laura Alessandra Bonaceto, Marcello Crinò, Valentina Maiorana, Nello Perdichizzi, Emilio Salzano, Rosita Dell’Aglio e Toni Raimondo. Dopo ha preso la parola Laura Alessandra Bonaceto che brevemente ha ricordato la storia del Duomo di San Sebastiano, costruito nel XVI secolo e che ha rappresentato l’atto di nascita della comunità barcellonese, dapprima collocato in altro sito, poi demolito (sia perché danneggiato dal terremoto del 1908 sia per prolungare la Via Roma) e ricostruito dove si trova oggi.

L’evento è stato arricchito dalle musiche del prestigioso organo del duomo, suonate da Martina Genovese (organista nella basilica di San Sebastiano da sei anni), prima il brano “Gabriels Oboe” di Ennio Morricone (tratto dalla colonna sonora del film “Mission”); poi il “Preludio e fuga Op. 37 n. 3” di Felix Mendelssohn; infine “Festive Trumpet Tune” di David German. Invitata a parlare ai presenti da Dell’Aglio, Martina Genovese ha spiegato che l’organo della basilica di San Sebastiano, uno dei più grandi della diocesi, realizzato nel 1967 dalla ditta Tamburini di Crema, è stato inaugurato da monsignor Francesco Fasola (arcivescovo di Messina dal 1963 al 1977) ed è dotato di 2760 canne, di una pedaliera leggera con 32 pedali e 3 manuali. La musicista ha spiegato di aver scelto i tre brani per mostrare la straordinaria capacità sonora dell’organo, capace di fare orchestra a sé, e di passare dalla voce celestiale di “Gabriels Oboe” alle sonorità impetuose e massicce di German e di Mendelssohn.

Per effetto delle musiche di Martina Genovese l’evento organizzato dall’associazione Genius Loci è stato ancora più coinvolgente e appassionante per i presenti, che hanno poi ascoltato con ancor maggior interesse le parole di Marcello Crinò il quale ha tracciato un accurato profilo dell’artista Filippo Minolfi. Crinò ha illustrato il percorso dell’artista che da autodidatta si era poi avvicinato al futurismo con la frequentazione del “Villino Mamertino” di Guglielmo Jannelli e ha realizzato opere di assoluto rilievo, dal “Cristo Pantocratore” per la basilica di San Sebastiano al monumento a Bartolo Cattafi collocato in Piazza Duomo e il monumento a Bastiano Genovese che si trova nella villa Primo Levi. È stato un evento interessantissimo, che ha fatto conoscere meglio due artisti barcellonesi davvero importanti.