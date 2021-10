Barcellona, per l’Amministrazione il piano demaniale è nato per rilanciare lo sviluppo del litoranea

Il sindaco Pinuccio Calabrò, con un articolato comunicato firmato anche dal dirigente dell’ufficio tecnico Nunzio Santoro, ha voluto chiarire le scelte dell’Amministrazione in merito all’adozione del PUDM il piano di utilizzo del demanio marittimo da parte del Consiglio Comunale su proposta del suo esecutivo.

Il PUDM è un piano di livello sovraordinato – afferma il primo cittadino e il responsabile dell’ufficio tecnico – rispetto a quello urbanistico e specifico di settore, riguardante una specifica porzione del suolo individuata dalla linea di costa e dalla dividente demaniale fornita dalla regione attraverso il sistema informativo. La procedura di approvazione del PUDM è alquanto articolata ed è propedeutica all’attribuzione ai comuni costieri della gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, i quali provvederanno all’espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime. Come è noto il quadro conoscitivo della consistenza e dello stato dell’area demaniale marittima presenta da sempre problemi che hanno generato una molteplicità di contenziosi, sia perché tale area è stata nel tempo soggetta all’erosione costiera e sia perché si è assistito all’occupazione di porzioni di tali aree da parte di enti che hanno realizzato tante opere pubbliche (strade, piazza, depuratori, servizi a rete, condotte, etc.) e da parte dei privati che le hanno occupate indebitamente. Questo annoso fenomeno, noto come problema del “frontalieri”, non ha mai avuto una soluzione. Altro problema è relativo alle molte concessioni demaniali rilasciate a privati anche per la costruzione di manufatti. In catasto risultano infatti proprietà Demaniale e dati in concessione ai privati a fronte del pagamento di un canone annuale”.

Il sindaco Calabrò ed l’ingegnere Santono hanno ricordato i passaggi già definiti rispetto al cronoprogramma previsto della normativa. Dopo l’approvazione della Giunta comunale il PUDM è stato trasmesso all’UTA ufficio territorio ambiente del Demanio, per la pre-valutazione di conformità, che ha espresso parere favorevole ed è stato inviato al Consiglio Comunale per l’adozione preliminare. “E’ solo a seguito di tale importate passaggio Consiliare – affermano – che la norma prevede ed obbliga la pubblicazione all’Albo Pretorio, per 30 giorni, per far conoscere alla cittadinanza la proposta di PUDM al fine di poter presentare le osservazioni dei portatori di leggimi interessi. con l’avvio della fase della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Chiunque può in questa fase presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ed è in questa stessa che si potranno effettuare dei forum e degli incontri con i cittadini per illustrare la proposta. A queste fasi (delicate ed importanti) ne succederanno altre fino ad arrivare all’emanazione di un decreto assessoriale che verrà pubblicato nella GURS”.

Nella progettazione del PUDM, il Comune, seconda quanto riferito della nota stampa, ha quindi recepito le indicazioni delle pianificazioni di settore (PAI, Piano paesaggistico, etc.) e quelle stringenti indicate dall’Assessorato al Territorio Ambiente. “Per le aree che presentano incertezze sullo stato di diritto di terreni e fabbricati – affermano – rientranti nella delimitazione delle aree demaniali e per coloro che hanno in possesso questi immobili, gli stessi avranno tutto il tempo necessario per chiarire la situazione presentando le osservazioni con allegata documentazione certa sulla proprietà privata dell’area (o eventualmente chiedendo la sdemanializzazione per poterne acquisire la piena proprietà). Tale procedura di revisione non poteva essere avviata prima dell’adozione preliminare dall’amministrazione comunale, sia in ragione dei tempi ristretti, sia per la semplice considerazione che non si è in possesso di documentazione certa e probante sulle singole proprietà per poter proporre una legittima revisione della dividente. I portatori di legittimi interessi grazie al PUDM vengono a conoscenza dello stato di incertezza sulla effettiva titolarità degli immobili ed hanno tutto il tempo per rappresentare le loro istanze agli enti preposti”.

Sulla realizzazione dei una strada tra le abitazioni di Spinesante e l’arenile, così come sulle esigenze dei diversamente abili, l’Amministrazione precisa gli interventi già previsti nel PUDM. “Il progetto prevede l’installazione lungo tutta la costa di passerelle che consentano l’accesso alle persone disabili e quella di “giochi inclusivi” è obbligo di legge che devono essere rispettate in fase di progettazione sia per le opere pubbliche che private. La previsione di una strada a Spinesante che passi tra gli edifici esistenti e le dune è stata aggiunta alla previsione di una pista ciclabile e di una passeggiata pedonale che si è resa necessaria per l’accesso a quel tratto di costa sia ai mezzi di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, etc.) che alle persone diversamente abili. Tali previsioni sono rispettose dell’ambiente perché dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica (terra battuta, pietra, legno, stuoie vegetali, etc.). Il transito ai mezzi privati dovrà necessariamente essere interdetto. Lungo tutto il litorale sono previste attrezzature per chi volesse praticare l’esercizio fisico, anche in condizioni più favorevoli per poterne fruire durante tutto l’anno: la ricostituzione delle dune riparerà dal vento freddo in inverno e la realizzazione della pineta porterà ampie aree ombreggiate in estate. I parcheggi pubblici sull’area demaniale sono stati cancellati nella fase di approvazione all’UTA, compreso le attrezzature di ricarica dei mezzi elettrici. I parcheggi segnati nelle tavole del PUDM ricadono su aree già di uso pubblico (comunale o della provincia) che esulano dalla competenza del demanio marittimo”.

Tra le novità introdotte dal PUDM ci sarebbe la ricostruzione dell’antico pontile nella vicinanza della Piazza delle Ancore, che costituisce un riferimento culturale e storico nei tempi in cui il commercio prosperava, e rappresenta un volano per il settore con la possibilità di attracco di imbarcazioni turistiche per fare da spola con le frontistanti isole Eolie. Il vecchio pontile fu realizzato da privati ed era usato per il commercio. Già la realizzazione della grande piazza ha prodotto i suoi benefici effetti che verrebbero incrementati da siffatta realizzazione ed il pontile ne costituirebbe il naturale completamento. Sarebbe inoltre prevista un’ampia pineta di Spinesante consentirà di effettuare una fiera annuale al riparo degli alberi, magari in corrispondenza della fiera del bestiame che si tiene a Ferragosto. La previsione consente il rilascio di nuove concessioni demaniali, che in carenza del PUDM non potrebbero essere concesse e consentirà l’installazione di nuovi stabilimenti balneari, di ristoranti, pizzerie, bar, di giochi per bambini e adulti (giostre, gonfiabili, etc.), nuove attività commerciali, etc.. “Questa è la realtà tecnica, giuridica e fattuale – chiosa il comunicato – e l’amministrazione comunale ed il consiglio, con l’approvazione del PUDM, hanno agito nell’interesse esclusivo di Barcellona Pozzo di Gotto. Ogni altra opinione, seppure da rispettare, non è coerente alla realtà”.