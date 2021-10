Barcellona, la segnalazione di un lettore sullo stato di abbandono di piazza delle Ancore

Finita l’estate, l’attenzione di chi è impegnato nella cura del decoro urbano si sposta dalle frazioni balneari a quelle del centro città, in virtù di una coperta sempre troppo corta per carenza di personale impegnato nelle cura del verde.

Dalla piazza delle Ancore a Calderà arriva la segnalazione di un lettore sulle condizioni in cui si trovano le aiuole e le aree attrezzate per i bambini, invase dell’erba, ma soprattutto il continuo pericolo per lo spostamento dei muri di contenimento sul fronte mare, danneggiate della mareggiate degli ultimi e non ancora messi in sicurezza.

Il nostro lettore ha invitato le foto che descrivono più delle parole l’attuale situazione nella frazione di Calderà.