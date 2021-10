Barcellona, disagi e scarsa manutenzione in Via Cairoli

Oggi ci è giunta una segnalazione di questa strada in Via Cairoli, in prossimità di Centineo Barcellona Pozzo di Gotto.

Questa tragitto è spesso frequentato da ragazzi ed anziani che sono obbligati in piena curva ad abbandonare il marciapiede perché infestato da erbacce e rifiuti.

Il nostro lettore invita il Comune e le Autorità Competenti a revisionare e risolvere questo disagio che da parecchio tempo crea difficoltà ai cittadini della zona.