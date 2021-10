Spaccio di droga a Lipari, chiesto il rinvio a giudizio per 33 persone coinvolte nell’operazione Montebello

Una rete di pusher gestiva lo spaccio di sostanze stupefacenti tra il 2014 ed il 2015 a Lipari e nella isole Eolie. I carabinieri della compagnia Milazzo, al termine di un’accurata attività d’indagine, fecero scattare l’operazione Montebello, che prende il nome dalla via Montebello a Lipari dove si trovava una delle principali piazze di spaccio dell’organizzazione. Furono documentati 78 episodi compresi nell’ordinanza che ha portato adesso alla richiesta di rinvio a giudizio per 33 persone.

L’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari è fissato il prossimo 4 marzo 2022 presso il tribunale di Barcellona. L’inchiesta ha messo in luce l’organizzazione che rifornivano i consumatori di droga a Lipari attraverso una serie di intercettazioni telefoniche che hanno permesso di identificare gli indagati originari di Lipari, Milazzo, Barcellona e Messina. Per tutti l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio in concorso tra loro di sostanze stupefacenti.

Il collegio di difesa è composto tra gli altri dagli avvocati Filippo Barbera, Giuseppe Cincotta, Pietro Saccà, Giorgio Leotti, Gioele Sodano, Sebastiano Campanella, Giovanni Currò, Andrea Calderone, Tommaso Autru Ryolo e Nino Todaro.