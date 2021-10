Barcellona, nuovi “parcheggi rosa” e si riducono i tempi per ottenere quelli riservati ai disabili

La Polizia Municipale di Barcellona, coordinata dal comandante Castrense Ganci, ha predisposto una serie di attività finalizzate a migliorare i servizi destinati ai diversamente abili e alle mamme in gravidanza o con bambini piccoli a bordo delle auto.

Nel primo caso al capitano Pinella Italiano è stato affidato il compito di coordinare il servizio di assegnazione del parcheggi personalizzati destinati ai disabili. Se fino a qualche mese fa i tempi per ottenere il tagliando erano fissati in 30 giorni, adesso con una nuova procedura più snella la consegna arriva in 48 ore, per chi ha tutta la documentazione in regola con la richiesta. E’ stato inoltre introdotto un servizio a domicilio, che prevede una pattuglia di agenti incaricata di andare a ricevere la documentazione a casa di chi non è in condizioni di recarsi in ufficio, per poi consegnare il tagliando nell’arco di una settimana.

A sostegno delle donne in stato di gravidanza e con bambini piccoli a bordo della auto, il comando ha predisposto altri 9 posti riservati, tra cui uno dietro la Basilica di San Sebastiano e l’altro davanti al Giudice di Pace, in via Pitagora, per consentire la sosta a cui si trova nella condizioni previste dal codice della strada. La linea del pugno duro contro chi occupa gli stalli destinati ai disabili è stata definita dai vertici della Polizia Municipale, con sanzioni aumentate dopo le recenti modifiche previste a livello nazionale.