Barcellona, la consigliera Torre con i genitori dell’IC Militi: “Perchè non è attivo il servizio assistenza ai disabili”

La consigliera comunale Ilenia Torre, dopo aver ricevuto una petizione inviata anche ai componenti del civico consesso dai rappresentanti del Consiglio di Istituto dell’I.C. “Militi”, ha presentato un’interrogazione a sostegno delle istanza avanzate nella loro comunicazione.

“Sono state denunciate – afferma la Torre – le situazione di criticità che riguardano alcuni dei plessi dello stesso comprensivo ove bambini, insegnanti, personale scolastico e genitori al suono della prima campanella hanno trovato un’accoglienza ben diversa da quella che chiunque si sarebbe aspettato. Ho interrogato l’Amministrazione su quali siano state le motivazioni per le quali non si è giunti – con una programmazione mirata e organizzata per tempo – a garantire ai bambini e a tutto il personale scolastico un avvio del nuovo anno scolastico scevro da immagini di incuria dinanzi a molti plessi scolastici cittadini. Allo stesso tempo ho chiesto all’Amministrazione il perchè del mancato avvio del servizio specialistico di assistenza ai disabili. Tantissimi bambini si trovano privi di quell’assistenza – riconosciuta loro dalla legge – che in certi casi non solo è utile, ma diventa imprescindibile per garantire una loro migliore integrazione relazionale. Tra gli obiettivi precipui della buona politica sui quali mai bisogna spegnere i riflettori rientra l’attenzione nei confronti dei soggetti più deboli. Auspico che vi sia un intervento immediato al fine di contenere tutte le conseguenze negative determinate da quei ritardi che, inevitabilmente, incidono negativamente sulla formazione degli studenti di Barcellona Pozzo di Gotto, che si trovano a subire notevoli disagi proprio nel luogo che dovrebbe rappresentare non soltanto un luogo di formazione, di crescita, di confronto, ma anche di promozione di giusti esempi e buone prassi”.