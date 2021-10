Barcellona, apre da oggi nei locali della stazione ferroviaria la nuova sala biliardi Magici Momenti

Apre al pubblico a partire da oggi la nuova sala biliardi “Magici Momenti“, allestita all’interno dei locali dell stazione ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto, in contrada Coccomelli.

L’iniziativa è del Buffet della Stazione e della ditta Angelo Maiorana biliardi, da 60 anni attiva nel settore dei biliardi e dell’intrattenimento.

La sala, dotata di tutti i comfort, offre da oggi agli appassionati l’opportunità di poter coltivare la propria passione per il biliardo sui sei tavoli, messi a disposizione dei giocatori. In futuro non è esclusa l’opportunità di organizzare tornei anche livello nazionale, entrando nei circuiti della federazione di biliardo. Buon divertimento.