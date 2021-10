Merì, intitolata una strada del centro storico all’ex sindaco Vittorio Rundo

La giunta comunale di Merì, guidata dal sindaco Filippo Bonansinga, ha approvato la delibera con cui viene intitolata all’ex sindaco Vittorio Rundo, scomparso alla vigilia di Ferragosto del 2010, il tratto di strada che inizia da Viale dell’Immacolata, subito dopo il punto sul Mela, fino all’inizio della Via Mulino, dove si trovano le scuole del paese.

Il dott. Vittorio Francesco Rundo era nato a Merì il 26/01/1943 e nel corso della sua vita fu protagonista non solo della vita politica locale per oltre un trentennio.

Nel 1973, dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia, ricoprì il ruolo di Assessore Comunale. Fu sindaco del paese dal 1989 al 1991, dal 1993 al 1997 e dal 2002 al 2007, portando avanti alcuni progetti importanti per lo sviluppo di Merì, dalla realizzazione del parco sub urbano al palazzetto dello sport, dal mercato ortofrutticolo al centro per anziani. Nel 2007 per motivi di salute ha lasciato la politica attiva, affrontato la malattia circondato dall’affetto della famiglia, della moglie Angela Maiorana e dei tanti meriesi che lo hanno apprezzato per l’attaccamento al paese.

Insieme alla passione politica, ha coltivato fino alla fine quella sportiva. Calciatore talentuoso, sin da giovanissimo ha calcato i tantissimi campi dell’isola. Ha fondato nel 1973, assieme al padre, la società di calcio Meriense, ancora presente nei quadri della Figc Sicilia. Punto di riferimento per i giovani e per lo sport meriese, ha tenuto alto il nome della cittadina tirrenica grazie ai tanti tornei vinti negli anni.