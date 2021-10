Barcellona, definita la viabilità attorno al ponte sul Longano tra Calderà e Spinesante

E’ stata definita la viabilità attorno al nuovo ponte sul Longano tra Caldera e Spinesante. Il comandante della Polizia Municipale Castrense Ganci e la capitana Pinella Italiano hanno effettuato oggi un ultimo sopralluogo per completare la segnaletica orizzontale e verticale, che sarà installata a partire da lunedì.

Nel corso delle verifiche sono state apportate alcune modifiche rispetto alla progetto iniziale, con la creazione di una rotatoria all’inizio della rampa che immette sul ponte per chi arriva da Calderà. I mezzi pesanti oltre una certa tonnellata provenienti dalla via del Mare non hanno la spazio manovra per percorrere il ponte ed avranno la svolta obbligatorio a sinistra verso la zona di Spinesante. Sono stati previsti inoltre alcuni accorgimento con piccoli spartitraffico per evitare l’impatto con alcuni marciapiedi sporgenti.

La segnaletica orizzontale e verticale sarà ripristinata anche all’interno del parcheggio, che sarà completamento recuperato nelle prossime settimane, quando si procederà a rimuovere il cantiere della ditta che ha realizzato l’opera. Sui tempi di apertura del ponte non è stata definita una data, ma ormai l’attesa durata 10 anni sempre essere finita.