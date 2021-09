Il comitato per la difesa del Cutroni Zodda organizza domenica 3 ottobre un incontro sul futuro dell’ospedale

Il futuro dell’ospedale Cutroni Zodda resta legato all’andamento della pandemia da Covid 19. La trasformazione in covid hospital di secondo livello, destinato ai pazienti che non necessitano del ricovero in terapia intensiva, ha bloccato ogni attività ordinaria del nosocomio barcellonese. Tutte le emergenze no Covid sono state dirottate a Milazzo, ormai al collasso da mesi, o Patti e nelle strutture specialistiche di Messina, dal Papardo al Policlinico. I disagi per l’utenza e per gli operatori sono sotto gli occhi di tutti coloro hanno dovuto ricorrere all’assistenza sanitaria nell’ultimo anno, tra lunghe file al pronto soccorso di Milazzo a trasferite quotidiane nei presidi di Messina e Patti. La prosecuzione dello stato d’emergenza di fatto sembra bloccare ogni ipotesi di riconversione dei covid hospital come Barcellona, ma molto dipenderà dai numeri dei ricoveri e dalle scelte strategiche del governo regionale, all’inizio della stagione invernale che, senza un’adeguata copertura vaccinale, potrebbe provocare un nuovo aumento di contagi.

Il comitato per la difesa dell’ospedale Cutroni Zodda ha convocato domenica 3 ottobre ore 10 nei giardini dell’Oasi di Barcellona i vertici della Regione e dell’Asp, la deputazione nazionale e regionale della provincia di Messina, i Sindaci del Distretto D28 ed i cittadini, per un incontro mirato a fare il punto della situazione, ribadendo la richiesta di una rapida riconversione del nosocomio barcellonese.

In questi giorni, i depurati regionali hanno preannunciato le loro posizioni, alcuni con una nota stampa, altri con un semplice post sui canali social.

L’on. Tommaso Calderone, capogruppo all’ARS di Forza Italia, ha riferito di un incontro con il direttore dell’Asp Dino Alagna, in cui ha avuto ampie rassicurazioni che, “allo scemare del Covid, l’Ospedale di Barcellona ritornerà presidio di base con tutti i reparti e i servizi previsti dalla rete ospedaliera. Non ci potevano e non ci potranno essere dubbi. Barcellona è stata ed è terra di frontiera nella lotta alla Pandemia e tutto il personale medico e paramedico ha curato e assistito, con competenza e alta professionalità, tanti cittadini del comprensorio. Le iniziative del comitato cittadino sono opportune e di buon stimolo. Il dottore Alagna mi ha anche assicurato che alla definitiva approvazione della Pianta Organica il nostro ospedale avrà anche le unità operative di Ortopedia, Urologia, Dermatologia e, soprattutto, Oncologia che è stata una mia precisa richiesta. Anche i vertici regionali, con cui ho avuto una interlocuzione, mi hanno dato ampie garanzie. Un minuto dopo il cessare della emergenza (che dovrà avvenire in un tempo molto prossimo) l’Ospedale di Barcellona dovrà tornare alla sua corretta funzionalità. Se le promesse non verranno mantenute verrà intrapresa ogni azione politica a tutela dei cittadini“.

Il deputato nazionale Alessio Villarosa, con una nota stampa, ha comunicato di aver inviato una richiesta diretta all’assessore alla Salute siciliano, Ruggero Razza, per chiedere un intervento immediato per il presidio di Barcellona Pozzo di Gotto: “La Regione Siciliana, nonostante sia ancora in zona gialla, continua a vedere diminuire sia le percentuali di occupazione di posti letto in Terapia intensiva sia quelli delle degenze ordinarie. Qualche settimana fa mi era stata prospettata un’ottima soluzione del trasferimento di parte del personale dal pronto soccorso del Cutroni Zodda a quello del Fogliani, sia per alleggerire il carico di lavoro di Milazzo sia per permettere comunque al Covid Hospital di Barcellona Pozzo di Gotto di continuare a gestire i pazienti Covid meno gravi. Al momento nulla è stato fatto in tal senso e quindi adesso, alla luce dei dati in netto miglioramento sul profilo sanitario e alle numerose difficoltà che l’attuale assenza del presidio ospedaliero di Barcellona causa a tutti i presidi tirrenici, ho deciso di chiedere all’assessore Razza di ritrasformare immediatamente il presidio ospedaliero di Barcellona, che continua a presentare sempre meno pazienti facilmente gestibili dai due grossi reparti Covid presenti nella città di Messina“.