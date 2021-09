Barcellona, torna potabile l’acqua erogata dal serbatoio di Sant’Andrea nella zona del macello comunale

Sono rientrati nei parametri i valori di potabilità dell’acqua immessa dal serbatoio della zona macello nella rete idrica comunale. Lo confermano gli esiti degli ultimi controlli sulla qualità, eseguiti nei giorni scorsi dal laboratorio di analisi del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di Messina e pervenuti stamattina a palazzo Longano.

Il vicesindaco Santi Calderone, che in questo periodo svolge le veci del sindaco Pinuccio Calabrò alle prese con il contagio da Covid-19, ha firmato l’ordinanza 32, con la quale è stato revocato il precedente provvedimento n. 30 del 17.09.2021 che disponeva il divieto di utilizzo per usi umani dell’acqua distribuita dalla rete idrica comunale. Le zone interessate erano quelle di Via Milite Ignoto dopo ponte ferrovia, zona Calderà, Cadili, Spinesanti, Palcotto, Cantoni, Calda, Ponte Califi dopo Saia Acquacalda, …”. L’acqua erogata dal civico acquedotto è così da subito pienamente utilizzabile.