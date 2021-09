Barcellona, i genitori della scuola “Destra Longano” chiedono il senso unico permanente sulla via Longano

Basta con gli ingorghi ed il traffico caotica nel tratto di via Longano compreso tra via Roma e via delle Rimembranze. Un nutrito gruppo di genitori degli alunni che frequentano il plesso Destra Longano dell’I.C. Bastiano Genovese hanno chiesto, con una petizione, l’istituzione del senso unico permanente in direzione monte-mare della strada, su cui si trova l’ingresso della struttura scolastica riaperta l’anno scorso dopo gli interventi di messa in sicurezza.

l firmatari della petizione, oltre un centinaio, sottolineano il pericolo costante a cui sono sottoposti i ragazzi all’uscita dalla scuola, dove è prevista anche l’attività pomeridiana. Il senso unico a tempo, predisposto dal Comune, senza la presenza della pattuglia della Polizia Locale, non viene spesso e volentieri rispettato da automobilisti e camionisti, che continuano a percorrere la via Longano in direzione mare-monte, nonostante la possibilità di poter raggiungere i quartieri di Zigari e Santa Venera percorrendo la via degli Studi, dove è imposto per un largo tratto il senso unico nella stessa direzione. Gli agenti della Municipale, alle prese con una cronica carenza d’organico, non sempre riescono a garantire la vigilanza negli orari di entrata ed uscita dalla scuola e per questo i genitori, esasperati dai continui ingorghi che si creano non solo nelle ore di punta, hanno sottoscritto la petizione con cui chiedono “che venga reso permanente il senso unico in direzione monte-mare sulla via Longano, nonchè in aggiunta, o in alternativa, l’installazione di due telecamere (possibilmente all’ingresso del senso unico e nei pressi dell’istituto scolastico) per individuare e sanzionare i comportamenti scorretti di automobilisti e camionisti in transito”.