Barcellona, l’Ugl chiede un incontro su ricontrattualizzazione e progressioni orizzontali negli uffici comunali

Il sindacato Ugl, attraverso il delegato provinciale Iano Iraci e la rsu di palazzo Longano, ha sollecitato la convocazione urgente delle organizzazioni sindacati per procedere alla definizione della contrattazione decentrata relativa agli anni 2018 – 2019- 2020- 2021 i cui termini sono abbondantemente scaduti, ma anche a richiedere sia la ricontrattualizzazione fino a 32 ORE di tutti i dipendenti in Part Time, sia la progressione orizzontale dei dipendenti che da oltre dieci anni vedono ingiustamente immutata la loro posizione economica rispetto ai servizi svolti.

“E’ di tutta evidenza – scrivono – che il ritardo della mancata sottoscrizione della CCNL è causa di danno economico per il personale che dopo avere ottemperato alle prestazioni lavorative assegnate con provvedimenti formali, non ha percepito a distanza di tre e anche di sette anni le indennità previste dal CCNL né ha visto attuata la Progressione Economica Orizzontale, a fronte di una maggiore gravosità dei nuovi servizi attribuiti anche con la modifica della Pianta Organica”

La richiesta di convocazione chiede chiarimenti sul Piano Triennale delle assunzioni 2021/2023 e Piano annuale 2021, nella quale sono previste, ricontrattualizzazione a 30 ore settimanali di 31 unità appartenenti ai soli Settori Tecnici e Polizia Municipale, l’assunzione di 2 unità lavorative di diversa categoria e la stabilizzazione di 5 lavoratori LSU.

“Nei dati riportati nel atto deliberativo non è dato però distinguere: modalità assunzionali; risorse effettivamente impiegate per le assunzioni; spese del personale nel previsionale 2022- 2023 inferiori a quelle previste nell’anno 2021; costo complessivo dei lavoratori part time e incidenza sulla capacità assunzionale dell’Ente; costo della dotazione organica post assunzioni, che nel rispetto dei parametri posti dal DM 18-11- 2020, sembra essere inferiore al tetto massimo della spesa previsto per gli enti non virtuosi ; l’importo del salario accessorio dei dipendenti al netto delle indennità di posizione e di risultato della dirigenza e altro. Nell’ottica di una proficua collaborazione, pur riconoscendo le emergenze derivanti dalle ricorrenti cessazioni dal servizio, non si comprendono quali criteri oggettivi siano stati utilizzati per cui sia stato escluso dalla ricontrattualizzazione ulteriore personale operaio ed amministrativo appartenente ad altri settori e per il quale sono ripetutamente adottati dalla Dirigenza provvedimenti di integrazione oraria e/o di straordinario, con ritardi anche annuali sulla liquidazione della retribuzione e conseguente danno economico dei lavoratori a causa delle trattenute di legge applicate. Si rammenta che la Corte dei Conti ha ribadito che l’innalzamento fino a 32 ore settimanali, non può essere assolutamente equiparato a nuova assunzione e non è sottoposto ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.