Campionati su pista di Atletica Leggera: Chiara Munafò e Marco Pavone tra i convocati per la Duilia Barcellona

Ultima kermesse nazionale del 2021 per l’Atletica Leggera.

A fare da cornice ad una stagione ricca di appuntamenti è il criterium nazionale riservato alla categoria giovanile cadetti dove si incontreranno tutti i ragazzi del 2006-2007.

Dal 2 al 3 ottobre presso il Campo Scuola “Lauro Grossi” di Parma, si presenteranno tutte le rappresentative regionali per assegnare i titoli italiani di categoria 2021. Anche quest’anno la Duilia Barcellona del Presidente Aldo Iraci, non si è fatta scappare l’occasione e, dopo un anno di sacrifici, è riuscita a piazzare ben due atleti nella rappresentativa siciliana: la giovanissima Chiara Munafò classe 2007 convocata nel lancio del Disco (al suo primo anno di categoria) quest’anno campionessa regionale sia nel Disco che nel Getto del Peso, e Marco Pavone classe 2006 che invece ha ottenuto il pass nell’Esathlon (prove multiple, il Decathlon dei giovani) che consiste nella partecipazione a 6 discipline nell’arco delle due giornate di gara (100hs – salto in lungo – lancio del disco – salto in alto – mt 1000).

Chiara Munafò e Marco Pavone

Estremamente soddisfatto lo staff tecnico della Duilia composto da Francesco Calabró che ha seguito i progressi di Chiara e di Emanuele Torre, autentico “estimatore” delle Prove Multiple.

“Non ci aspettavamo due convocazioni quest’anno – dichiara Emanuele Torre – anche se il lavoro fatto con tutta la squadra cadetti è risultato molto soddisfacente. A conclusione di questo anno sportivo, siamo contenti e fiduciosi di poter dire la nostra a Parma”.

Riflettori puntati quindi sui nostri ragazzi, le cui gare potranno essere seguite in streaming sul canale atletica.tv