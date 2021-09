Terme Vigliatore, la campagna elettorale entra nella fase decisiva per i tre candidati a sindaco

La campagna elettorale a Terme Vigliatore entra nella fase finale, con gli ultimi dieci giorni di comizi e incontri per i tre candidati a sindaco, finalizzati ad esporre le loro proposte per lo sviluppo economico e sociale del paese tirrenico.

Nell’ultimo fine settimana si sono registrati i primi interventi pubblici dei tre candidati. Sabato ha iniziato l’ex sindaco Domenico Munafò, che ha scelto di non organizzare una vera presentazione della sua lista, ma di parlare alla gente dalle piazze: “Abbiamo condiviso la scelta di affrontare la campagna elettorale attraverso il dialogo diretto con gli elettori, attraverso i comizi nelle tante piazze del nostro territorio”. Nel primo incontro con la gente Munafò ha ricordato le vicende che hanno portato alla sfiducia, affiancato sul palco dal senatore Domenico Scilipoti, che è così tornato a parlare ai suoi concittadini, a supporto della candidatura di Munafò.

Nino Chiofalo ha invece scelto la presentazione online della sua lista. Nel suo intervento ha sottolineato come il movimento Cinquesei, di cui è presidente, si è battuto in prima linea tra gente, facendo politica sul territorio da oltre 10 anni. “A chi contesta la nostra inesperienza – ha sottolineato – ricordiamo che probabilmente non ha mai vissuto Terme Vigliatore negli ultimi anni, dove l’associazionismo ha svolto il suo impegno anche in politica, mettendo il cuore e sempre in maniera attiva”

Bartolo Cipriano ha invece scelto la location di un noto ristorante di Marchesana per presentare la lista che lo sostiene. “Accanto a me ho una squadra composta da consiglieri esperti e tanti volti nuovi, che hanno a cuore le sorti del luogo dove vivono con un obiettivo comune: far rialzare Terme Vigliatore e renderla fiore all’occhiello dell’hinterland. Lavoreremo tutti insieme, senza interferenze dei partiti, né divisioni interne, ma solo con una promessa collaborazione tra questa città e i deputati regionali e chiunque vorrà avvicinarsi a noi”.