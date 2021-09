Tribunale di Barcellona, si insediano due giudici ed un sostituto procuratore

Mirko Intravaia, il procuratore capo Emanuele Crescenti, Mariacristina Polimeni e Luca Gorgone

Si sono insediati stamattina presso la sede del tribunale di Barcellona due nuovi giudici e un sostituto procuratore. Quest’ultimo andrà a completare l’organico della Procura, coordinata ancora per qualche mese del procuratore capo Emanuele Crescenti.

Nel giorno in cui si apprende la notizia dell’imminente trasferimento del dottore Crescenti alla Procura di Palmi (LEGGI L’ARTICOLO), si è svolto l’insediamento di un nuovo sostituto procuratore, Luca Gorgone di Napoli, e di due giudici, Mirko Intravaia di Catania, che sarà inserito nella sezione civile, e Mariacristina Polimeni, che a cui saranno affidati i processi della sezione penale.

L’insediamento si è svolto nell’aula A del tribunale di Barcellona, davanti al collegio, presieduto dal presidente della sede giudiziaria Giovanni De Marco, con la firma dei verbali di immissione in possesso da parte dei tre magistrati, alla presenza del procuratore capo Emanuele Crescenti. Il presidente De Marco ha augurato buon lavoro ai nuovi giudici ed al nuovo sostituto procuratore, così come il dottore Crescenti, che ha aggiunto: “L’esperienza presso questa sede giudiziaria – ha sottolineato – sarà importante per la vostra crescita e formazione professionale. Barcellona è una sede sottostimata, con una casistica molto variegata, anche in ambito della sezione civile, che vi darà l’opportunità di avere sempre nuovi stimoli. In Procura si è creato un gruppo di giovani magistrati, che potranno arricchire il loro bagaglio di esperienza, lavorando su questo territorio“.