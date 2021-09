Lo scrittore barcellonese Giovanni Macrì premiato con la Medaglia del Senato

Lo scrittore barcellonese Giovanni Macrì, sabato scorso è stato premiato ad Asti, con la medaglia del Senato Italiano.

Prestigioso riconoscimento istituzionale gli è stato assegnato nell’ambito della XX edizione del Premio Letterario “Vittorio Alfieri”, organizzato dall’ Associazione Culturale “La poesia salva la vita” e svoltasi nell’imponente sala dell’ex Consiglio Provinciale del capoluogo astigiano.

La consegna è stata affidata direttamente dalla presidente del Premio, la dott.ssa Vittoria Bruno.

“Sono emozionato come mai – ha dichiarato Macrì – ed è un vero onore per me ricevere questo riconoscimento, segno indiscusso di un grande traguardo raggiunto!”