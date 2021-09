Amministrative 2021: presentate le liste a Rodì Milici

Lo scorso sabato 25 settembre, la Piazza San Bartolomeo ha visto la presentazione delle liste a supporto dei due candidati a sindaco di Rodì Milici.

Che Eugenio Aliberti – sindaco uscente e candidato sindaco con la lista “Noi per Rodì Milici” a supporto – e Fortunato Domenico Maio – candidato sindaco con la lista “Alleanza per Rodì Milici – fossero amici e colleghi era noto a tutti, ma che potessero competere in maniera costruttiva, invece, è stata una sorpresa.

L’intervista ad Eugenio Aliberti è servita per illustrare il 90 percento dei risultati raggiunti del programma elettorale 2016 e per presentare brevemente i nuovi obiettivi. Il discorso di Fortunato Domenico Maio, invece, ha brillato di nuove verità.

“Non si scende in campo solo per vincere – ha esordito Maio – e il fatto che io sia amico e collega di Eugenio non significa che non si possa divergere su idee e modi di agire”.

Frasi brevi e intenzioni chiare per una competizione che sembra tutta in discesa per Aliberti, ma che fa svettare Rodì Milici tra i paesi più virtuosi del nostro comprensorio.

“Vinca il migliore – ha detto Aliberti – perchè comunque vada, il nostro obiettivo è fare il meglio delle nostre possibilità per continuare a far crescere Rodì Milici”.

Clicca sul link seguente per rivivere la presentazione:

https://www.facebook.com/amministrazionerodimilici/videos/541041407188812

Domenica prossima, 3 ottobre, la lista verrà presentata a Milici.