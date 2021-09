Covid-19, positivo il sindaco di Barcellona: “Grazie al vaccino la sto affrontando come un’influenza”

C’è anche il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, tra gli attuali 100 positivi barcellonesi al Covid-19.

Lo ha confermato con un post sulla sua pagina social: “Tra i positivi ci sono pure io, in rigido isolamento. Sulla base dell’esperienza diretta che affrontando, ringrazio la scienza per aver messo a disposizione il vaccino. Grazie a questo strumento, nonostante una carica virale molto alta, sto vivendo la nuova realtà come una normalissima influenza, un pò di febbre, raffreddore e spossatezza iniziale, che è già passata. Il rispetto delle regole elementari di cautela (ho sempre usato mascherina e igienizzato le mani) e la doppia dose di vaccino non impediscono al virus subdolo di colpire. L’unico modo per arginare e limitare gli effetti è quello di vaccinarsi”. Appresa la notizia, il primo cittadino ha già disposto lo screening del suoi contatti più stretti, dalla famiglia al personale comunale, con cui è entrato in contatto nell’ultimo periodo, fino ai colleghi avvocati del suo studio, che sono tutti risultati negativi ai tamponi.

Nel bollettino odierno sono solo 138 i vaccini somministrati nella giornata di ieri e i barcellonesi vaccinati con una sola dose sono il 75,40% e con due dosi sono il 70,10%.