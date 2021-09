Alluvione 2020 tra Barcellona e Terme Vigliatore: la Giunta regionale approva il piano d’interventi

La Giunta regionale, guidata dal presidente Nello Musumeci, ha approvato il piano d’intervento per la messa in sicurezza del territorio in provincia di Messina, ed in particolare tra Barcellona e Terme Vigliatore, duramente colpito dall’alluvione dell’agosto 2020 e dalle mareggiate del dicembre 2019.

Il Piano d’intervento, redatto dal commissario all’emergenza Leonardo Santoro, è distinto per priorità e livelli di progettazione acquisiti e prevede 26 interventi, inseriti in priorità “A”, corredati dalle progettazioni esecutive già in atto o in corso di definizione e dalle relative fonti di finanziamento individuate, per un importo pari a euro 102.130.121,55. A questi progetti di aggiungo altri 35 interventi inseriti in priorità “B”, per un ulteriore importo di euro 74.308.139,10, e, pertanto, per un totale complessivo del Piano degli interventi pari a euro 176.438.260,65.





La comunicazione è stata ufficializzata dai deputati regionali Pino Galluzzo e Tommaso Calderone, attraverso il loro canali di comunicazione.

L’on. Pino Galluzzo ha diffuso una nota sull’argomento: “È con grande soddisfazione che oggi posso annunciare l’approvazione della delibera della Giunta regionale n°390 del 21 settembre, riguardante lo stato di crisi e di emergenza del territorio della provincia di Messina a causa dell’alluvione dell’8 agosto 2020. Ringrazio il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha accolto sin da subito le mie istanze che sono quelle di un intero comprensorio, dando seguito alle aspettative della comunità interessata per la deliberazione dello stato di crisi ed emergenza nel territorio della provincia di Messina. Vengono finanziati quindi i comuni di Barcellona, Terme Vigliatore, Castroreale e Rodì oltre la città metropolitana di Messina e la Protezione civile. Ringrazio l’ing. Leonardo Santoro col quale sono in costante contatto, che ha molto contribuito per terminare la progettazione preliminare. Ringrazio inoltre l’assessore Giuseppe Benvegna del comune di Barcellona a cui facevano riferimento la maggior parte dei progetti in questione. Man mano dunque, si darà corso all’attuazione che sarà aggiornata con i dettagli esecutivi”.

L’on. Tommaso Calderone ha così commentato sul suo profilo social: “A fine luglio ho incontrato personalmente il presidente Musumeci per sottoporre alla sua attenzione il gravissimo stato in cui versavano Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Castroreale e Rodi, a seguito della alluvione dell’8 agosto 2020. Ricorderete che il 12 agosto 2020 avevo chiesto e ottenuto la decretazione di urgenza per la suddetta alluvione. Ringrazio anche l’ingegnere Santoro ottimo commissario e ovviamente anche al Presidente della Regione. La attenzione massima per il territorio è precipuo dovere di un deputato”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, per l’approvazione del piano d’interventi: “Nel ringraziare per l’importante obiettivo raggiunto sia il presidente della Regione Musumeci, sia i deputati regionali Calderone e Galluzzo, che ha svolto un importante azione di pungolo, mi preme sottolineare l’attività svolto al livello comunale dagli uffici tecnici di Barcellona, coordinati dall’ing. Nunzio Santoro, che in pochi mesi hanno garantito la progettazione esecutiva di nove progetti inseriti nella tabella A e già coperti dal finanziamento”.