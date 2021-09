FederCasa: il presidente dell’IACP di Messina è membro del Consiglio Direttivo

Lo scorso 16 settembre a Roma, l’Assemblea generale di FEDERCASA ha nominato, in qualità di rappresentante delle città metropolitane, componente del Consiglio Direttivo l’avv. Giovanni Mazzù, già presidente dell’IACP di Messina.

“Poter condividere le esperienze di lavoro maturate nel proprio territorio, insieme ad altre realtà del paese, non può che costituire un ulteriore valore aggiunto per poter individuare soluzioni e supportare le esigenze dell’utenza, in maniera ancor più efficace”.

Il commento dell’avv. Giovanni Mazzù.