Consegnato al prof. Francesco Pira il Premio Internazionale Apoxiomeno 2021 per il “Sociale”

“Per le indubbie qualità professionali e scientifiche e per la collaborazione con le Forze dell’Ordine in contesti di grande valore culturale”.

Questa la motivazione con cui domenica 19 settembre, al sociologo e saggista siciliano, Francesco Pira, è stato consegnato il Premio Internazionale Apoxiomeno, arrivato alla venticinquesima edizione. Il conduttore radiofonico Francesco Anania, in compagnia delle brave Loredana Semeraro e Rossella Ambrosini ha condotto l’evento.

Tra i premiati l’attore Alessio Boni, i registi Claudio Noce, Manetti Brothers, la giornalista Rai Maria Concetta Mattei, la testata giornalistica News Mediaset, il pianista Filippo Lui, e la giovanissima attrice Ludovica Nasti, la produttrice ed attrice Maria Guerriero protagonista del film “Resilienza” contro la violenza sulle donne.

Consegnati anche i Premi Alberto Sordi al giornalista Igor Righetti, alla Contessa Patrizia De Blanc, concorrente nel 2020 del GF Vip, al Direttore di Fotografia, Giovanni Mammoliti, all’attrice Antonella Ponziani ed al Premio Oscar russo Andrej Koncalovskij.

Ricevere il Premio Apoxiomeno 2021, specie in periodo pandemico, ha un grande significato per il lavoro che ho svolto in questi anni.



Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali dell’Università di Messina