Barcellona, il Comune ritarda nel pagamento della bolletta: il plesso dell’IC Militi in via Maiorana è senza luce

C’è preoccupazione tra i genitori degli alunni della scuola primaria, che frequentano il plesso di via Maiorana, nella zona artigianale di Sant’Andrea, che fa capo all’Istituto Comprensivo Militi di Barcellona.

Dall’inizio dell’anno scolastico i ragazzi ed i docenti sono infatti costretti a svolgere le lezioni senza la fornitura di energia elettrica. Alla base del problema ci sarebbe un ritardo nel pagamento delle fatture da parte del Comune, ma anche un disguido burocratico, legato alla mancata voltura dell’intestatario della fornitura, un’associazione privata che per anni ha avuto in concessione la struttura. Negli ultimi anni, come riferiscono da Palazzo Longano, il Comune ha pagato le bollette, ma è stato più volte richiesto il passaggio dell’intestatario direttamente all’ente comunale, proprietario dell’immobile, ma la società che gestisce il servizio non avrebbe ancora risposto, nè avviato la procedura di voltura. Ciò ha creato l’attuale situazione di distacco o meglio di riduzione della fornitura di energia elettrica, che non sarebbe stata possibile, anche davanti al mancato pagamento delle fatture, nel caso in cui l’utenza fosse stata intestata al Comune o all’Istituto comprensivo, in quanto ente di pubblica utilità.

La dirigente dell’istituto Maria Pia Da Campo ha più volte sollecitato il ripristino della fornitura, inviando diverse richiesta all’ufficio tecnico comunale. Da parte dell’ente, l’assessore alle manutenzioni Giuseppe Benvegna, d’intesa con la collega della pubblica istruzione Viviana Dottore, sta lavorando con i tecnici comunali per risolvere il problema burocratico e ripristinare la fornitura di energia elettrica. Sono in corso di pagamento le fatture arretrate ed è stata nuovamente sollecitata la voltura dell’utenza per evitare il ripetersi di questi disservizi.