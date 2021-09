San Piero Patti, denunciate due persone: vendevano kit sanitari contraffatti agli angoli delle strade

I Carabinieri della Stazione di San Piero Patti hanno denunciato un 55enne e un 35enne, entrambi residenti in provincia di Siracusa e già noti alle forze dell’ordine, responsabili, in concorso tra loro, del reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi. I due venditori ambulanti in trasferta vendevano per le vie del paese kit sanitaria di dubbia proveniente e priva di qualsiasi certificazione.

I Carabinieri della Stazione di San Piero Patti sono stati sollecitati da privati cittadini che hanno segnalato la presenza dei due venditori ambulanti, nella mattinata di sabato scorso. Al loro arrivo i militari dell’Arma li hanno individuati mentre proponevano l’acquisto di kit di pronto soccorso ai conducenti delle autovetture in transito e ai passanti in genere. I due indagati, padre e figlio, sono stati trovati in possesso di otto confezioni, aperte e prive dei previsti marchi, contenenti cerotti, garze, fazzoletti e una mascherina monouso, il tutto di dubbia provenienza, proposti in vendita al costo di sette euro. Nell’autovettura in loro uso sottoposta a perquisizione sono stati rinvenuti altri ventisette kit, con le stesse caratteristiche.

Per entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi mentre il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per i successivi, ulteriori accertamenti. La posizione dei due indagati è al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo.

Nei confronti dei due uomini si è altresì proceduto alla notifica dell’avvio del procedimento amministrativo previsto per la proposta dell’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.