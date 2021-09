Fondachello Valdina, fuga di gas provoca l’esplosione di una bottega attigua ad un panificio

Non ci sarebbero feriti per fortuna nell’esplosione avvenuto all’ora di pranzo all’interno dei locali in uso ad un panificio. Il condizionale è d’obbligo, perchè sono in corso le verifiche sotto le macerie provocate dall’esplosione per escludere il coinvolgimento di persone.

Sarebbe stata una fuga di gas a provocare il boato, che ha danneggiato i locali che si trovano a poca distanza dal punto vendita dello stesso panificio. Una copertura mobile è stata sbalzata sulla strada, dove in quel momento non transitavano automobili.

Su posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Milazzo e i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Milazzo e Villafranca, che hanno prontamente preso in mano la situazione, scongiurando ogni ulteriore pericolo. Attualmente si presume che non ci sia nessun ferito ma si attende che l’escavatore finisca il lavoro di smassamento delle macerie e per bonificare l’area coinvolta, per avere maggiore certezza.

Sono presenti anche il magistrato di turno e il personale del 118. Seguiranno aggiornamenti.