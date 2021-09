Barcellona, presentato il romanzo ” Il grido dei gabbiani” di Lilia D’Amico: un viaggio psicologico all’interno di una famiglia

E’ stato presentato nella suggestiva location di un giardino privato di Barcellona il nuovo romanzo di Lilia D’Amico, ” Il grido dei gabbiani”.

L’iniziativa è stata impreziosita da una mostra di quadri di Maria Torre e Giovanni Calamuneri. Alla presentazione del romanzo della scrittrice barcellonese sono intervenuti l’avvocato Marco Tiffi ed in collegamento telefonico la professoressa Enza Randazzo. Ha moderato l’incontro la professoressa Mara Di Maggio con la professoressa Antonella Calamuneri che ha letto l’alcuni brani del romanzo.

La vicenda raccontata da Lilia D’Amico è quella di Tano, che dopo 15 anni di detenzione, esce dal carcere dell’Ucciardone. Il protagonista ha vissuto un dramma che ha marchiato la sua esistenza, l’ha svuotato di ogni sentimento, anche negativo, ed è solo desideroso di allontanare da sé per sempre “l’episodio” che ha avuto enorme risonanza nella cittadina di Milazzo e che ha costretto la sua famiglia ad allontanarsene. La sua vita, come quella della moglie Elena e dei figli, Pino, Giacinto e Viola, è legata indissolubilmente a quel passato che ha scatenato pericolose conseguenze e con cui tutti, ben presto, dovranno fare i conti. Nella narrazione, condotta con maestria, si dà voce ai vari personaggi che risultano tutti protagonisti, dotati di profondità, ricchi di sfaccettature; l’autrice ce li fa scoprire lentamente, capitolo dopo capitolo, con le loro fragilità, positività, attraverso complesse dinamiche familiari. Ne risulta un romanzo corale che ruota attorno al primo protagonista, Tano, in un legame di intrecci, di fatti intriganti da scoprire, tra passato, presente e un futuro ancora a venire. Anche in questo romanzo l’autrice scandaglia gli aspetti più oscuri della psiche umana, costruendo un giallo psicologico di forte empatia.