La Pro Loco Manganaro e l’ass. Cannistrà hanno ricordato Dante e il suo rapporto con la Sicilia

Il borgo di Cannistrà, la piccola frazione di Barcellona Pozzo di Gotto, ha omaggiato il Sommo Poeta con un bell’evento culturale dal titolo “Dante e la bella Trinacria”. Nel settecentesimo anniversario della morte del poeta fiorentino (morto a Ravenna il 14 settembre 1321), la Pro Loco “Alessandro Manganaro” e l’Associazione Culturale “Cannistrà”, ha riunito artisti, intellettuali e musicisti nella suggestiva atmosfera del borgo, nel giardino zona pozzo, per coinvolgere il colto e appassionato pubblico in un viaggio nei luoghi magici della letteratura.

L’evento è stato aperto dai saluti di Katia Mirabile e di Tonino Privitera, che hanno ringraziato i presenti. Privitera ha brevemente illustrato le iniziative dell’associazione “Cannistrà” che tanto si è impegnata per rilanciare l’immagine del borgo, trasformandolo in un vero e proprio museo all’aperto. A nome della Pro Loco ha poi preso la parola Andrea Italiano, che ha ricordato come l’idea dell’evento dantesco sia nata prendendo spunto dalla vivacità culturale del piccolo comune di Ficarra (“Perché non fare qualcosa di simile a Barcellona Pozzo di Gotto?”, si sono detti Italiano e Privitera). A seguire c’è stato l’intervento dell’Assessore alla Cultura, Viviana Dottore, che ha portato i saluti del sindaco e dell’Amministrazione comunale e ha dato una sua personale riflessione sull’opera di Dante (“Ho sempre visto il viaggio di Dante come un viaggio nel cuore degli uomini”).

Con Gino Trapani la serata è entrata nel vivo e ha avuto inizio la lettura pubblica, arricchita dagli interventi musicali di Katia Mirabile che alla chitarra classica ha eseguito prima la Sonata Op. 61 di Joaquín Turina Pérez poi le “Variazioni su un tema popolare anatolico” di Carlo Domeniconi. Gino Trapani ha letto e spiegato i versi riportati nel manifesto dell’evento, le parole che Carlo Martello d’Angiò (tra gli spiriti amanti del terzo cielo di Venere) rivolge al Poeta nell’ottavo canto del Paradiso quando si rammarica del malgoverno degli angioini che ha costretto i siciliani a ribellarsi suscitando la Guerra del Vespro. Trapani ha citato la setta dei fedeli d’amore, Luigi Valli e Bartolo Cattafi prima di passare la parola a Giovanni Corica che si è esibito in un “florilegio di versi” e ha recitato una selezione di versi tratti da “Tanto gentile e tanto onesta pare” di Dante, da “San Martino” di Giosuè Carducci, da “Imitazione” di Giacomo Leopardi, da “L’orfano” di Giovanni Pascoli, da “La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio e da “A Guido Cavalcanti” di Dante (spiegando poi come lo spirito dantesco abbia attraversato i secoli in quei versi che, in un modo o nell’altro, gli sono debitori). Corica si è poi soffermato sull’alto valore della poesia dantesca, sull’importanza di Dante come padre dell’identità italiana e ha invitato all’uso corretto della nostra bella lingua italiana (definendo “fetecchia” ogni parola straniera usata a sproposito al posto della corrispondente parola italiana).

Dopo Corica si sono esibiti l’attore Salvatore Cilona e Francesca Romeo nella recitazione dello scambio d’amore tra Dante da Maiano (trovatore duecentesco, esponente della poesia siculo-toscana) e Nina da Messina (la poetessa messinese di cui Dante da Maiano si innamorò senza conoscerla, solo dalla lettura dei suoi versi). Ha poi nuovamente preso la parola Giovanni Corica, recitando il sonetto “Misura, providenzia e meritanza” di Federico II di Svevia (nel quale il re e imperatore descrive le caratteristiche del buon governante) e “Amor è un desio che ven da core” di Jacopo da Lentini (il poeta siciliano che inventò il sonetto).

Gino Trapani, per concludere con i rimatori siciliani, ha letto alcuni versi della canzone “Pir meu cori alligrari” di Stefano Protonotaro (poeta messinese del XIII secolo). Di seguito Raffaela Campo e Gino Trapani hanno recitato i versi del quinto canto dell’Inferno dantesco sulla vicenda di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini. Andrea Italiano ha raccontato l’incontro di Dante con Farinata degli Uberti e Cavalcante Cavalcanti, tra gli eretici ed epicurei del decimo canto dell’Inferno. Raffaella Campo, Gino Trapani e Andrea Italiano hanno recitato in trio il componimento di Nino Pino Balotta dedicato a Pier delle Vigne e Federico II. Poi è stato il turno di Natale Mirabile che ha offerto una maestosa interpretazione dei versi, del trentatreesimo canto dell’Inferno, dedicati al conte Ugolino della Gherardesca.

A seguire Andrea Italiano ha letto la celebre invettiva “Ahi serva Italia, di dolore ostello”, dal sesto canto del Purgatorio. Poi i versi sull’apparizione di Beatrice nel trentesimo canto del Purgatorio, interpretati da Francesca Romeo e Salvatore Cilona, e la profezia di Cacciaguida degli Elisei dal diciassettesimo canto del Paradiso, letta da Gino Trapani. Infine un’altra poderosa interpretazione di Natale Mirabile, con la preghiera di San Bernardo alla Vergine dal trentatreesimo canto del Paradiso.

È stato un evento straordinario, ben organizzato, nella splendida cornice del suggestivo borgo di Cannistrà, che ha coinvolto e appassionato il pubblico. Dante è e rimane un colosso della letteratura e della civiltà mondiale (non solo occidentale), nonostante la moda imperante del revisionismo abbia tentato di sminuirne l’originalità esagerando le similitudini con l’escatologia islamica dei Libri della Scala (con studiosi come l’arabista spagnolo Miguel Asín Palacios), ed è stato mirabilmente ricordato dall’iniziativa della Pro Loco “Alessandro Manganaro” e dell’Associazione “Cannistrà”.