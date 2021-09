Il presidente Barresi dell’Igea: “Pronti a fare la nostra parte, ma non giocheremo più a porte chiuse”

La gara vinta nettamente dall’Igea 1946 contro il Nebros ha consentito ai giallorossi di rimanere a punteggio pieno, ma non ha cancellato l’amarezza per l’impossibilità di poter festeggiare la vittoria con i propri tifosi. Le porte chiuse al D’Alcontres hanno segnato i commenti anche del post partita, sia con la conferenza stampa del presidente Stefano Barresi (che abbiamo trasmesso in diretta), sia nell’analisi del tecnico Peppe Alizzi.

Il presidente Barresi ha fatto una cronostoria della vicenda, senza nascondere alcuni errori commessi dalla dirigenza giallorossa, ma ribadendo la necessità di superare gli ultimi ostacoli, rappresentati dalle richiesta di documentazione avanzate dalle autorità competenti a garantire l’agibilità dell’impianto di contrada Petraro. “Due delle quattro richieste sono a carico della società, il piano della sicurezza ed il piano sanitario, e abbiamo attivato le procedure per ottenere la documentazione entro la settimana. Altre due richieste, quelle dei certificati di verifica dell’impianto di messa terra e quello di verifica del serraggio dei carichi sospesi, sono compito del Comune, che dalle ultime notizie ha già provveduto e fornirà i riscontri all’attività svolta nei prossimi giorni. Senza entrare nel merito delle responsabilità di questa situazione, che penalizza la società ed i tifosi, una volta completata la procedura ci auguriamo di poter aprire i cancelli dello stadio dalla prossima gara interna. In caso di ulteriori impedimenti tali da imporre le porte chiuse anche tra 15 giorni, la società è pronta a rinunciare al campionato, perchè non è più calcio quello giocato in questo anno e mezzo, senza la partecipazione diretta del pubblico alle partite”.

A sottolineare il disagio della squadra giallorossa per la mancanza del pubblico sugli spalti è stato anche il tecnico Beppe Alizzi nell’intervista post partita che vi proponiamo: