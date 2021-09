Città Aperta chiede il ripristino del decoro urbano dell’area di Sant’Andrea alle spalle dell’ex PalaCultura

Il movimento Città Aperta, attraverso i consiglieri comunali Gabriele Sidoti, Raffaella Campo e Antonio Mamì, ha messo in evidenza il degrado urbano-igienico-ambientale in cui si trova la zona del quartiere Sant’Andrea, tra via Modaffari, Via Calderone e argine del Torrente Longano, alle spalle dell’ex PalaCultura adesso sede dell’IIS Medi di Barcellona.

I consiglieri, nel sottolineare la situazione in cui si trovano le aiuole e le strade, in una zona residenziale, dove sono state realizzate numerose abitazione, hanno sollecitato un pronto intervento di riqualificazione dell’area. “Occorre garantire una manutenzione periodica finalizzata a mantenere le necessarie condizioni di decoro e sicurezza e sarebbe opportuno

programmare un “piano del verde” ad hoc, visto e considerato che vi sono ampi spazi da poter attrezzare con verde pubblico”. I rappresentati del movimento chiedo anche di avviare un’azione di messa in sicurezza della zona, dove sono presenti numerose discariche a cielo aperto. “La zona – ricordano i consiglieri – è ormai diventata un punto di ritrovo per i ragazzi ed è importante garantire una migliore illuminazione della zona (per evitare possibili attività illegali ndr), insieme alla fruibilità delle panchine e degli spazi attrezzati, ormai invase delle sterpaglie e da rifiuti di ogni genere”.