Il comitato del lungomare di Barcellona: “Troppi silenzi sulla messa in sicurezza della costa”

Il comitato del lungomare di Barcellona torna a farsi portavoce delle preoccupazioni dei residenti della frazioni marinare da Spinesante a Cicerata per i silenzi della politica e delle istituzioni sugli interventi di messa in sicurezza della costa barcellonese. A distanza di due anni dalla mareggiata che ha sventato la passeggiata a mare di Spinesante e dell’alluvione dell’estate scorso nella zona di Sant’Antonio, l’iter di progettazione degli interventi annunciati dalla Regione è praticamente ripartito da zero dopo la nomina di un nuovo progettista.

“Non è bastato fino ad oggi – afferma la portavoce Giusy Triolo – l’impegno dell’Ing. Leonardo Santoro, nominato Commissario dal Presidente Musumeci subito dopo la riconosciuta e dichiarata calamità naturale. Sebbene siano stati individuati i tre interventi che dovrebbero mettere in sicurezza lo stato delle saie e del sistema collinare ed il recupero dei fondi destinati alla manutenzione del ripascimento marino fin’adesso realizzato e che in parte è stato pregiudicato dalla mareggiata di Spinesante, a tutt’oggi la messa in sicurezza non ha completato l’iter per l’approvazione del progetto esecutivo, nonostante l’avvio della procedura di affidamento della progettazione risale a giugno 2020. Secondo alcune notizia di stampa, sarebbe stata revocata per ragioni giuridiche l’aggiudicazione dell’incarico di progettazione, per cui si è dovuto procedere al rinnovo dell’affidamento ad altro soggetto. Barcellona Pozzo di Gotto così attende informazioni sullo stato dell’arte dell’intervento da programmare”.

E’ proprio il silenzio assordante di questi ultimi mesi che preoccupa i cittadini colpiti dai danni. “Da notizie informali e frammentarie abbiamo appreso che nella prossima finanziaria regionale debbano essere previste somme per una sorta di ristoro per quanti siano stati danneggiati, i cui criteri di distribuzione ancora non si sa bene quali siano. L’unica certezza è che siamo giunti all’ennesimo ritorno dell’autunno ed della stagione delle piogge, per cui i timori dei cittadini sono più che legittimi e si propagano capillarmente, atteso che possa da qui a poco, non intervenendo con lavori appropriati, determinarsi, prima delle riparazioni dell’esistente stato dei luoghi, un aggravamento del danno patito, che si configurerebbe quale frutto supplementare di un atteggiamento amministrativo insensibile e beffardo”.