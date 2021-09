Calcio Eccellenza, l’Igea 1946 supera nettamente il Nebros (4-1) e resta in testa

Tutto pronto in un D’Alcontres – Barone senza pubblico per la sfida messinese tra Igea 1946 e Nebros 2021.

Ecco le formazioni ufficiali della due formazioni:

Igea 1946: Di Fina, De Zen, Cassaro, Doda, Franchina, Incatasciato, Bucolo, Assenzio, Pavisich, Lucarelli, Isgrò. All. Alizzi

Nebros 2021: Lo Monaco, Russo, Giaimo, Albaquì, Scaffidi, Sciotto, Parafioriti, Scolaro, Fioretti, Genovese, Szerdi. All. Perdicucci.

7′ Grande equilibrio nei primi minuti della partita, con le due formazioni che si studiano a vicenda, senza concedere nulla agli avversari.

13′ Gara intensa a centrocampo, ma complice anche il caldo le squadre non trovano il guizzo vincente e fino ad adesso non si registrano occasioni degne di nota.

22′ Nessuna occasione per le due formazioni, che si confrontano a centrocampo, senza trovare lo spazio per perforare le difese ordinate ed attente messe in campo dai due allenatori.

26′ In una partita corretta arriva la prima ammonizione per Bucolo, punito per aver frenato una possibile ripartenza.

28′ Cooling break in campo, il caldo si fa sentire.

37′ Prima conclusione nello specchio della porta è dell’Igea, con una conclusione dal limite di Assenzio, parata dell’ex Lo Monaco.

40′ Occasione per Isgrò, che si incunea in area nebroidea, ma al momento del tiro viene contrata dalla difesa ospite.

42′ Punizione insidiosa di Scolaro per la Nebros, che Di Fina toglie dal sette, deviando in angolo.

43′ Gol Igea 1946: Isgrò si invola sulla sinistra e serve al centro Pavisich, pronto a deviare in rete a tu per tu con Lo Monaco







Finisce il primo tempo. Igea in vantaggio con Pavisich, servito da Isgrò, in una delle poche occasioni concesse dalla difesa del Nebros, dopo aver rischiato su una punizione di Scolaro.

E’ iniziato il secondo tempo, senza variazioni nelle formazioni messe in campo da due tecnici.

2′ ammonito Giaimo (Nebros) per fallo su Lucarelli.

4′ Fioretti approfitta di un errore in palleggio di De Zan, prova il diagonale ma non trova l’angolo giusto, con Di Fina che blocca senza difficoltà.

8′ cambio Igea: esce Bucolo ed entra Giuseppe La Spada

9′ grossa occasione per Genovese, che viene servito all’altezza dell’area piccola giallorossa. Calcia a colpo sicuro, ma Di Fina blocca con sicurezza.

11′ raddoppio dell’Igea: Lucarelli con una splendida punizione piazza la palla all’angolo basso alla sinistra del portiere Lo Monaco, che non riesce a deviare la conclusione.













13′ Isgrò realizza il terzo gol dell’Igea, con un tap-in sotto porta su cross di Doda.







15′ cambio Nebros: Monaco e Di Bella per Russo e Scolaro

20′ cambio Igea: esce Pavisich entra Presti

21′ cambio Nebros: esce Genovese entra Arena

24′ Lucarelli vicino alla doppia personale, con un’altra punizione velenosa, che sfiora il palo alla sinistra di Lo Monaco.

26′ cambio Igea: esce Lucarelli entra Longo

33′ arriva il quarto gol dell’Igea, con un contropiede di Isgrò, che supera Lo Monaco in uscita.







41′ cambio Igea: esce Incatasciato entra Micale

44′ gol del bandiera di Fioretti con un colpo di testa sotto porta.

45′ cambio Nebros: Girbino per Parafioriti e cambio Igea: esce Isgrò entra Scardino.

Quattro minuti di recupero

Fischio finale dell’arbitro. Vittoria netta dell’Igea 1946 contro un Nebros poco incisivo in attacco.