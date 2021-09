Calcio Eccellenza, il risultato degli anticipi e il programma della 2^ giornata

La seconda giornata del campionato di Eccellenza girone B è iniziata ieri con la netta affermazione del Città di Taormina (1-4) sul campo della Leonzio 1909. E’ un risultato netto che lancia la formazione ionica per il momento in vetta alla classifica, a punteggio pieno. Oggi non si disputerà la gara tra Aci Sant’Antonio e Palazzolo per il focolaio Covid che ha colpito la formazione etnea.

Oltre al derby messinese tra Igea 1946 e Nebros (che abbiamo presentato ieri) sono in programma altre confronti interessanti, come la gara tutta aretusea tra Città di Siracusa e Carlentini o il confronto tra il Ragusa e il Real Siracusa. Completano il programma le sfide tra Atletico Catania e Acicatena, tra Jonica e Santa Croce e tra la Virtus Ispica (penalizzata di un punto per la rinuncia alla trasferta contro il Nebros) ed il Viagrande.

ANDATA 19/09/21 ORE 15:30 ATLETICO CATANIA ACICATENA CALCIO 1973 CITTA DI SIRACUSA CARLENTINI CALCIO FC ACI S.ANTONIO CALCIO SPORT CLUB PALAZZOLO rinviata FC LEONZIO 1909 CITTA DI TAORMINA 1 4 JONICA F.C. SANTA CROCE RAGUSA CALCIO REAL SIRACUSA BELVEDERE VIRTUS ISPICA 2020 FC CITTA DI VIAGRANDE ore 15 1946 IGEA NEBROS

Ecco la classifica aggiornata dopo l’anticipo di ieri