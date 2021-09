L’Igea domani in campo senza tifosi, ma con la voglia di continuare a vincere

L’Igea 1946 scende in campo domani al D’Alcontres Barone nella seconda giornata del torneo di Eccellenza, ma non potrà avere il supporto del suo pubblico nel match delle 15.30 contro la formazione messinese del Nebros, già superata nel primo turno di Coppa Italia. Un problema burocratico, legato al mancanza del piano per la sicurezza, ha impedito alla società di ottenere l’agibilità e di aprire i cancelli dello stadio barcellonese, con gli spalti che rimarranno desolatamente vuoti.

Sarà compito dei ragazzi di Peppe Alizzi trovare l’energia fisica e mentale per conquistare ugualmente la vittoria e dare continuità ai tre punti ottenuti nella trasferta di Santa Croce Camerina. L’attaccante giallorosso Antonio Isgrò ha così presentato la sfida contro la formazione nebroidea, costituitasi quest’anno dall’unione tra Due Torri ed Acquedolci. “Ci siamo allenati con la giusta intensità anche questa settimana e siamo pronti dare il massimo per conquistare il successo. Sarà importante mettere in campo una prestazione convincente per poter raggiungere l’obiettivo. Non avremo il sostegno dei nostri tifosi, che sono stati fondamentali a Santa Croce, ma sarà importante giocare come sappiamo per ottenere altri tre punti fondamentali”. Guarda la video intervista completa.

Il tecnico giallorosso recupera Incatasciato ed il portiere Paterniti, reduce dalla medaglia di bronzo agli Europei di beach soccor con l’Italia, ma deve rinunciare ancora a Dall’Oglio, che sconta domani la seconda giornata di squalifica ereditata dalla passata stagione. Lo staff Tecnico giallorosso ha quindi convocato in ordine alfabetico Assenzio, Bucolo, Cassaro, De Marco Gio., De Marco Giu., De Zan, Di Fina (P), Doda, Franchina, Incatasciato, Isgrò, Scardino, La Spada, Lembo, Longo, Lucarelli, Micale, Paterniti (P), Pavisich, Presti, Trimboli.