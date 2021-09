Barcellona, l’Amministrazione sulle scuole: “I fondi Covid sono vincolati ad affitti e noleggi”

L’amministrazione comunale di Barcellona chiarisce la sua posizione rispetto alle osservazioni della consigliera d’opposizione Raffaella Campo, in merito alla condizione in cui si trovano le scuole barcellonesi.

L’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore, d’intesa con il sindaco Pinuccio Calabrò e con gli assessori Roberto Molino ai lavori pubblici e Giuseppe Benvegna alle manutenzioni, ha voluto mettere in evidenza come le richieste della rappresentante di Città Aperta non tengano conto di alcuni fattori importanti: “In primo luogo – afferma la Dottore – le risorse stanziate dallo Stato e collegate alla pandemia da Covid-19 per gli affitti e per i noleggi, così come per le modifiche strutturali all’interno degli istituti scolastici, sono vincolati per quelle finalità, con l’obiettivo di garantire la didattica in presenza. Tali fondi non possono essere utilizzati ad esempio per la riqualificazione della scuola di via Ettore Maiorana. I 350 mila euro assegnati a Barcellona Pozzo di Gotto alla fine di agosto non sono nella immediata disponibilità dell’ente, ma saranno trasferiti nelle casse di palazzo Longano in un seconda fase, quando saranno realizzati gli interventi per ampliare gli spazi interni nelle scuole o verranno sottoscritti i contratti di affitto dei locali e dei noleggi delle tensostrutture mobili. Per il recupero delle strutture comunali attualmente non utilizzabili, come l’ex Liceo Artistico Paritario e la scuola di contrada Militi, servono risorse economiche straordinarie, che un Comune in pre-dissesto come Barcellona non può investire. Sarebbero necessari fondi statali e regionali e stiamo lavorando con l’assessore ai lavori pubblici Molino per intercettare possibili finanziamenti“.

Sulla cura degli spazi esterni alle scuole, la Dottore insieme al collega Benvegna assicura che negli ultimi giorni, prima dell’inizio dell’attività didattica, gli interventi di pulizia sono stati eseguiti in gran parte delle scuole dell’obbligo e che l’amministrazione ha ricevuto per questo i complimenti delle diverse direzioni didattiche.