La cooperativa Utopia denuncia un’aggressione xenofoba a Messina

La cooperativa Utopia che gestisce a Messina un punto di accesso ai servizi per i profughi che vivono nella strutture d’accoglienza della città dello Stretto, ha denunciato un’aggressione xenofoba ai danni di un ragazzo gambiano che frequenta lo sportello nel centro polifunzionale “I’m”.

Come riferito dal presidente della cooperativa Francesco Giunta lo stesso ragazzo ha racconta l’episodio, aggiungendo “Non mi sento più al sicuro“. Secondo quanto dichiarato dal giovane due ragazzi gambiani si stavano camminando per raggiungere un campetto dopo giocare una partita di calcetto con amici. Nell’incrociarli, una madre avrebbe detto al figlio: “vedi l’uomo nero?“. “Uno dei due ragazzi – sottolinea Francesco Giunta – conosce bene l’italiano e sa che cosa il nostro immaginario cuce dietro queste due parole. Ha così risposto «non siamo tutti cattivi, signora», con il sorriso sulle labbra. Il marito della donna a quel punto va in macchina, prende un coltello e lo avrebbe puntato alla gola, con una conseguente colluttazione finita senza feriti. Il giovane aggredito è un beneficiario dello sportello il PAS (Punto di Accesso ai Servizi) ed ha vissuto in una delle nostre strutture d’accoglienza perciò conosciamo i motivi per cui si trova in Italia, la sua allegria e forza d’animo. Sappiamo che lavora e che sta vivendo finalmente quegli anni della sua gioventù che non ha conosciuto nel suo paese d’origine. L’ aggressione razzista e xenofoba avvenuta a Messina non è un caso isolato, ma la spia, sempre meno intermittente, di un clima frutto di un dibattito politico e uno modo di fare informazione in cui parole, toni e argomentazioni incitano all’odio, quindi alla violenza”.

Il presidente dell’Utopia si rammarica poi del silenzio delle istituzioni locali sull’accaduto che necessita invece di una ferma denuncia sociale. “Dal 2019 – prosegue – abbiamo avuto modo di entrare in contatto con gli utenti del PAS, facilitando il loro accesso ai servizi (dall’agenzia delle entrate alla asl) in unico spazio, il Centro I’m in Via Felice Bisazza, che rappresenta un fondamentale punto di incontro e sinergia fra il privato sociale e le istituzioni. Potrebbe partire da qui un rinnovato impegno degli attori sociali e istituzionali a lavorare sull’informazione e su pratiche interculturali in ogni dimensione sociale, pratiche che per noi sono pane quotidiano ma ancora per troppi sono un bene sconosciuto”.