Dal caos al caso Fondazione Lucifero: i dimissionari spiegano la loro scelta

La vicenda che ha consentito di apostrofare la situazione attuale come “Caos Fondazione Lucifero” ha avuto molto seguito e provocato diverse reazioni del mondo politico e sociale della cittadina milazzese e non solo.

Desta ancora molta attenzione la vicenda, in cui i componenti dimissionari – l’ex Presidente del CdA Vincenzo Ciraolo e l’ex consigliere Francesco Iannucci diramano una lunga lettera all’interno della quale spiegano le ragioni delle loro scelte.

La riportiamo integralmente:

Gli scriventi Vincenzo Ciraolo e Francesco Iannucci, con riferimento alle recenti dimissioni da componenti e Presidente del CdA della Fondazione Barone Lucifero di San Nicolò, si vedono costretti a dover precisare i motivi di tale scelta, non soltanto perché i restanti componenti le hanno definite“immotivate”, ma anche inconseguenza del fatto che sulla stampa e sui social, ci vengono attribuiti pensieri e dichiarazioni mai espressi.

Con la doverosa premessa che in occasione dell’insediamento il sottoscritto(Ciraolo)ha precisato che la Fondazione non è luogo ove fare politica (la p minuscola non è casuale),onde evitare che potesse sorgere il minimo dubbio di essere etero-diretti oche le scelte interne al CdA potessero ingenerare il dubbio su condizionamenti esterni.

In tale sede è stato ribadito e auspicato che l’unico obiettivo da prefissarsi doveva essere la migliore realizzazione del fine statutario: “Colonia estiva e percorso istruttivo/formativo a favore dei bambini più fragili della nostra comunità”.

Per raggiungere questo obiettivo, ovviamente, andava effettuata una programmazione per ottimizzare il patrimonio immobiliare rendendolo il più possibile produttivo, coerentemente alle esigenze di bilancio e alle finalità dell’Ente.

In questi tre mesi, abbiamo più volte cercato di proporre idee e progetti che, da un lato, miravano a dare centralità alla Fondazione nel dibattito culturale e, dall’altro, ad individuare interlocutori solidi(di rilevanza nazionale e ultranazionale),che potessero investire sui beni di proprietà dell’Ente e garantire quella stabilità economica necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari.

Ciò detto, nelle varie occasioni di incontro e di approfondimento è apparso chiaro–sin da subito–che non sarebbe stata data la giusta attenzione a detta progettualità coerente con gli obiettivi prefissati.

In sintesi, abbiamo ritenuto di non poter condividere questa meravigliosa esperienza:

-con chi, alla proposta di riprendere il progetto “La scuola dei sette petali” nell’area delle Serre(a beneficio dei “nostri” bambini),in partnership con una multinazionale leader europea nella produzione di energia alternativa che avrebbe riconosciuto una congrua royalty periodica, ha risposto che si sarebbe potuto affittare a un produttore di mango;

-con chi ha risposto con un assordante silenzio alla proposta progettuale, anticipata in CdA e inviata ad uno dei componenti ai primi del mese di luglio, che prevedeva, all’esito di seminari e dei lavori dei gruppi di studio, l’elaborazione di una “Cartadei diritti del minore-Fondazione Barone Lucifero”, vidimata dal “Garante nazionale infanzia e dall’Osservatorio minori nazionale”, con l’ambizioso auspicio che potesse costituire un manuale, una linea di indirizzo per la presa in carico dei minori, da utilizzarsi in tutta Italia. Il progetto avrebbe previsto il coinvolgimento–presso la sede dell’Ente–delle seguenti realtà: Curia Arcivescovile; Tribunale e Procura della Repubblica per i Minorenni di Messina, Catania, Palermo e Caltanissetta; Comune di Milazzo/Assessorato Servizi Sociali; Azienda Sanitaria Provinciale; Provveditorato Regionale agli Studi; Ordini distrettuali degli Avvocati di Messina, Catania, Palermo e Caltanissetta; Assessorato regionale alla Famiglia ;Garante regionale all’infanzia; Associazione Pedagogisti; Ordine Assistenti sociali/Psicologi/Pediatri – neuropsichiatri infantili; Unicef; A.N.C.I. Regionale; Consulta giovanile della Associazioni;

-con chi non ha volutamente presenziato–senza addurre giustificazione–all’evento organizzato dalla Fondazione, il 19.7.2021, nella giornata del ricordo della strage di via D’Amelio e dell’uccisione di Paolo Borsellino. Evento che ha visto la partecipazione di tutti i rappresentanti locali, provinciali e regionali delle istituzioni politiche, giudiziarie, professionali, militari e della società civile;

-con chi non ha mai chiesto notizie sull’andamento della colonia estiva e delle ulteriori attività istruttive poste in essere a beneficio dei “nostri” bambini;

-con chi non ha mai chiesto se per la programmazione e per la realizzazione del fine statutario(estivo/autunnale)ci fossero necessità o esigenze particolari;

-con chi non ha mai preso reale contezza, con la presenza in loco, delle attività svoltedalla Fondazione in ragione dei fini statutari;