Città Aperta: “Per le scuole si torna alla logica degli affitti, senza sfruttare le strutture comunali disponibili”

La consigliera comunale del gruppo Città Aperta, Raffaella Campo, all’inizio dell’anno scolastico, torna sul tema delle strutture comunali non utilizzate e sul conseguente ricorso agli affitti di locali o di tensostrutture per superare le limitare imposte dalla pandemia.

“L’Amministrazione Calabrò rischia di non sfruttare a pieno l’opportunità dei fondi destinati alle scuole cittadine, scegliendo la strada degli affitti di locali da privati, piuttosto che il recupero di struttura di proprietà comunale o la bonifica dei cortili della scuole, spesso invase da erbacce, impedendo di sfruttarle per l’attività all’aperto.”

Raffaella Campo ricorda che nel 2020 sono stati spesi per interventi di adeguamento nelle scuole primarie cittadine più di 200.000 euro e che quest’anno sono stati assegnati alle casse comunali circa 550.000 euro e molti di più in quelle della Città metropolitana di Messina.

“Nel marzo scorso – sottolinea – con una mozione votata all’unanimità, il Consiglio comunale aveva chiesto l’attivazione di una cabina di regia al livello provinciale per affrontare in modo sinergico i problemi relativi a tutte le scuole ricadenti nel nostro Comune. Tra le altre cose, si chiedeva di porre fine allo scandalo delle locazioni passive, procedendo all’adeguamento delle numerose strutture comunali disponibili e non utilizzate. Una ricognizione dei plessi, infatti, ha fatto emergere una cattiva utilizzazione degli spazi pubblici disponibili. Si chiedeva altresì di programmare per tempo gli interventi di diserbo e cura degli spazi esterni, per favorire la didattica all’aperto. La Giunta Calabrò, disattendendo l’indirizzo del Consiglio, ha scelto di andare in direzione opposta. Nella seduta di Question Time del 7 settembre scorso, abbiamo appreso che il grosso dei fondi sarà nuovamente destinato all’affitto di nuovi locali e al noleggio di tensostrutture. Quel che stupisce è come la pandemia non abbia minimamente scalfito il modus operandi degli amministratori di Palazzo Longano che, in perfetta continuità con il passato, preferiscono “bruciare” i fondi pubblici in interventi-tampone, senza avere nessuna visione complessiva e senza porsi obiettivi a lungo termine. Drammatico constatare poi come neppure l’ordinario sia stato fatto, come dimostrano le condizioni delle aree esterne di molti plessi cittadini, non fruibili dai bambini”.

Tra gli esempi di questa situazione portati dalla consigliera Campo c’è la condizione di parte della struttura scolastica di Via Ettore Maiorana, un tempo sede del Liceo Artistico e Musicale paritario, utilizzata adesso solo per metà e per l’altra metà abbandonato all’incuria ed al proliferare di rovi e vegetazione spontanea.