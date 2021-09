Calcio, domenica porte chiuse al D’Alcontres per la gara Igea – Nebros

Un problema burocratico, legato alle ultime limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19, ha imposto le porte chiuse per la gara in programma domenica alle 15.30 al D’Alcontres tra Igea 1945 e Nebros e valida per la seconda giornata del campionato di Eccellenza.

E’ certamente una brutta notizia per la società giallorossa, anche sotto il profilo economico, e per la tifoseria igeana, che aveva fatto sentire il suo calore nella trasferta di Santa Croce Camerina. Dopo il sopralluogo della commissione di vigilanza, che seppur con alcune prescrizioni aveva dato il via libera all’ingresso del pubblico, sarebbero stati alcuni cavilli burocratici. legati anche alle misure contro il Covid-19 ad imporre lo stop alla presenza dei tifosi da parte del Questore di Messina.

Isgrò e compagni affronteranno quindi la prima gara casalinga senza il supporto del pubblico e proveranno comunque a dare continuità alla vittoria esterna contro il Santa Croce.