Sostegni per la viabilità provinciale, consegnati dal Sindaco De Luca circa 7 milioni

Oggi il Sindaco Cateno De Luca, presente nella sede del Comune di Rodì Milici, ha proceduto alla consegna dei lavori da realizzare su varie strade provinciali per un importo complessivo di 6 milioni e 400 mila euro.

All’appuntamento erano presenti il Sindaco di Rodì Milici, Eugenio Aliberti, ed i Sindaci dei Comuni interessati dalle consegne, il Capo di Gabinetto Francesco Roccaforte, il Dirigente della Direzione Viabilità metropolitana Salvo Puccio, i Responsabili Unici del Procedimento e Direttori dei lavori Anna Chiofalo ed Antonino Sciutteri.

Questo va a rappresentare un ulteriore passo in avanti per la messa in sicurezza stradale. Presto affideremo altri interventi su altre strade provinciali, dobbiamo mantenere alta l’attenzione per lo sviluppo economico dell’intero territorio metropolitano.

Sindaco di Messina Cateno De Luca